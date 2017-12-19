LG Q6 Plus Çok Yakında Türkiye’de Satışa Sunulacak

LG Q6 yaz aylarının sonuna doğru ülkemizde 1.299 TL’den tüm operatörlerde satışa sunulmuştu. LG Türkiye, Q6 satışlarından memnun olacak ki aynı modelin daha gelişmiş bir versiyonunu Türkiye pazarına sokmaya hazırlanıyor. FullVison ekran özelliği ve kompak tasarımı ile kullanıcıların beğenisi toplayan LG Q6 modeli 2017 yılının en çok sevilen orta segment akıllı telefonu oldu. Dünya genelinde üç farklı modeli bulunan akıllı telefon, ülkemizde henüz satışı bulunmayan alfa ve plus modelleri de bulunuyor.

M700Y LG Q6 Plus Özellikleri

LG Q6 Plus modeli üst düzey akıllı telefon özelliklerine yakın bir donanım özelliği bulunuyor. LG Q6 Plus 4Gb Ram ve 64Gb dahili hafızaya sahip. Diğer tüm özellikleri Q6 ile standart olan akıllı telefon depolama ve ram alanında kullanıcılara daha fazlasını vermeyi hedefliyor. LG Q6 şuan ülkemizde 1.299 TL fiyat etiketi ile tüm operatörlerde satışı bulunuyor. Yeni modeli Q6 plus ise 1.449 TL satış fiyatı ile ülkemizdeki raflarda yerini alacak gibi.

Daha fazla ram ve daha fazla dahili hafıza seçenekleri sunan akıllı telefonun kullanıcıların isteklerini karşılayacak gibi görünüyor. 2018 Ocak ayı gibi ülkemizde satışa sunulması planan akıllı telefon henüz satışa sunulmadan iki adet resmi yazılım güncellemesini de almış görünüyor.

LG Q6 plus akıllı telefonu kutudan çıktığı anda yeni güvenlik güncellemeleri ve iyileştirme güncellemelerini yapmanız gerekecek.

LG Q6 almayı düşünen takipçilerimiz 100 – 150 TL gibi bir fark ile daha fazla ram kapasitesine ve daha fazla hafızaya sahip LG Q6 plus modelini tercih eder miydiniz.