LG Q6 Resmi Duvar Kağıtları Yayımlandı

LG Q6 FullVision ekran özelliği için bütçe dostu bir akıllı telefon. Q6 1080×2160 piksel çözünürlüğü sunabilen 5.50’inç ekran özellikleri ile birlikte geliyor. Bir diğer göze çarpan özellik, cihazın hızını ve performansını arttıran 1.4 GHz çekirdeğe sahip işlemci. Ayrıca 3 GB RAM’in telefonun performansını artırmada da büyük katkısı olduğunda belirtelim.

Akıllı telefon depolama kapasitesinde de rakiplerine göre oldukça mütevazi görünüyor. Telefonda bulunan 32GB dahili bellek, tüm verilerinizi depolamak için yeterlidir. Ancak, büyük veri gereksinimleriniz varsa, bu sınırı bir SD kartı ile 256 GB’ye kadar uzatabilirsiniz.

LG Q6 Duvar Kağıtları

LG G6 modelinin mini versiyonu olarak karşımıza çıkan akıllı telefon özellikleri ile mini telefonlar arasından sıyrılarak kendini göstermeyi başarıyor. Türkiye fiyatının açıklanması ile tüm gözleri üzerine çeken LG Q6, 1299 TL satış fiyatı ile Eylül ayı sonlarına doğru satışa sunulacak.

Stok duvar kağıtları setini indirerek cihazınızı daha zarif hale getirebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan zip’li dosyayı telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Bu duvar kağıtları muhteşem ve muhtemelen telefonunuzun ekran arka planına daha fazla güzelleştirecek.

Duvar kağıdı Zip dosyasını indirin