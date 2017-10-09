LG Türkiye yeni akıllı telefonu Q6 için kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bugün başlayan ve 12 kişiye LG Q6 hediye edilecek Q6 Selfie Yarışması haberini duyurmuştuk. Yeni gelen bilgiler ile LG, Q6 modelinin tanıtımı için yeni bir hediye kampanyası düzenledi. Operatör mağazalarından Q6 alan kullanıcılara LG Powerbank hediye edilecek. Hediye kampanyası sadece Turkcell ve Türk Telekom mağazalarında satın alınan Q6 akıllı telefonlarında geçerli olacak.

Operatör Mağazalarından LG Q6 Alan Kullanıcılara LG PowerBank Hediye!

16 Ekim – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında Turkcell ve Türk Telekom mağazalarından LG Q6 satın alan kullanıcılar LG Powerbank hediye ediliyor. LG Q6 satın alan kullanıcılar, www.Q6kazandiriyor.com sitesine aldıkları ürünle ilgili bilgileri kayıt yaptırmaları halinde stoklarla sınırlı olmak üzere LG marka Powerbank hediye hakkı kazanacaklar. Hediye kazanan kullanıcıların isimleri www.Q6kazandiriyor.com hesaplarından duyurularak, hediyeleri adreslerine gönderilecektir.

LG Q6, Turkcell ve Türk Telefom Mağazalarında Taksitli Satın Alabilirsiniz

LG Q6 Akıllı telefonuna operatör mağazalarında taksitli olarak satın alabilirsiniz. LG Q6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 1.299 TL’dir. Faturanıza ve tarifenize ek olarak 12-24 ay taksitle bir LG Q6 satın alabilirsiniz. Operatör mağazalarından Q6 satın aldıktan sonra www.Q6kazandiriyor.com adresinde kampanya katılım formunu doldurup LG Powerbank hediyesini alabilirsiniz.

LG Powerbank kampanyasının stoklarla sınırlı olduğunu unutmayınız. Kampanya 16-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacaktır. Katılımın yüksek olması durumunda stoklar ile hediye gönderimi sağlanacaktır.

Bonus : Turkcell.com.tr Bluetooth Hoparlör Hediye Kampanyası

Turkcell.com.tr üzerinden LG Q6 akıllı telefonu satın aldığınızda Bluetooth Hoparlör Hediye kampanyasın’dan da yararlanabilirsiniz. 31.10.2017 tarihine kadar geçerli kampanya turkcell.com.tr’ye özeldir.