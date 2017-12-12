LG Q6 Satın Alan Kullanıcılara Yeni Yıl Hediyeleri

LG Türkiye yeni yıla LG Q6 kampanyası ile giriyor. Turkcell ve Türk Telekom’dan Q6 satın alan kullanıcılara B&O H3 kulaklık, LG Powerbank veya B&O Hifi plus modülü hediye ediliyor. 12-31 Aralık tarihleri arasında Turkcell ve Türk Telekom bayilerinden LG Q6 satın alan kullanıcılar www.q6kazandiriyor.com sayfasında kayıt yaptırarak hediye kazanma şansı yakalıyor.

LG Q6’dan Yeni Yıl Hediyeleri

Kampanya tarihleri arasında Turkcell ve Türk Telekom mağazalarından Q6 satın alıp 12 Aralık 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında www.q6kazandiriyor.com kayıt yaptıran kullanıcılar için geçerlidir.

31 Aralık 2017 tarihine kadar www.q6kazandiriyor.com sitesine kayıt yaptırmayan kullanıcılar Turkcell ve Türk Telekom mağazalarından beliritilen tarihler arasında ürünü satın alsalarda dahi, süpriz hediye kutusu gönderilmeyecektir.

Turkcell ve Türk Telekom mağazalarından Q6 satın alıp www.q6kazandiriyor.com sistemine ilk giriş yapan 1- 50 kişi B&O kulak içi kulaklık, 51 – 100 kişi LG Power Bank ve 101 – 2500 kisi Hi-Fi Modül kazanacak.

Kazanılan hediye kutusu`nun size ulaştırılması için sisteme; Ad Soyad, Telefon Numarası, Adres, İlçe, Şehir, Posta Kodu, e-Posta adresi, ürün IMEI numarası ve fatura kopyası girilmesi zorunludur.

Sisteme giriş yapılan isim ve faturada bulunan isim aynı olmak zorundadır. Sisteme giriş yapılan isim ve fatura da beliritilen isim farklı olduğu takdirde hediye kutusu kesinlikle gönderilmeyecektir. Sisteme giriş yapılan kişisel bilgiler daha sonra değiştirelemez.

Hediye kutusu kampanya koşullarını kabul edip onaylayan katılımcılara gönderilecektir. Kazanılan hediye kutusu değiştirilemez,iade edilemez veya nakite dönüştürülemez. Hediye kutusu kazanan kullanıcıların hediyeleri kampanya bitiminden sonra 1 hafta içerisinde adreslerine kargolanacaktır.

Yarışmada kazanılan hediye kutusunun “iadesi” yada değişimi mümkün değildir. Kazanılan hediye kutusu “ürün iadesi” talebi yapıldığı takdirde LG Electronics Türkiye A.Ş adına geri gönderilmek zorundadır.Tüm kişisel bilgileriniz 31.12.2017 tarih itibari ile sistemden silinecektir.

LG Electronics Ticaret A.Ş.’in kampanya şartlarını değiştirme, yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirmehakkı saklıdır.

Kullanıcılar, LG Electronics Ticaret A.Ş.’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda LG Electronics’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.