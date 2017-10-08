LG Q6 Selfie Yarışması Başlıyor

LG Q6 Selfie yarışması ile kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay LG Q6 Yarışması Başladı! haberinde sizlere bir yarışmayı duyurmuştuk ve 6 kişi LG Q6 kazanmıştı. LG yeni bir yarışma ile kullanıcılarına hediye dağıtmaya devam ediyor. Yarışma 9 Ekim 2017 – 23 Ekim 2017 tarihlerini arasında gerçekleştirilip, hediye kazananlar 25 Ekim 2017 tarihinde www.Q6kazandiriyor.com sayfasında açıklanacaktır.

LG Q6 ve Sen – Selfie Yarışması

Geçtiğimiz ay LG Q6 kazanamadıysan bu sefer şansın daha da yüksek. Toplam 12 talihliye LG Q6 hediye edilecek. LG Q6 kazanmanız oldukça kolay ama en iyi Selfie’yi çekmeniz ve katılımcılar arasından sıyrılıp 12 kişiden biri olmanız gerekiyor. Peki yarışmaya nasıl katılacağınıza gelirsek; Turkcell ve Türk Telekom mağazalarına uğrayıp standlarda bulunan LG Q6 ile Selfie çekmeniz gerekiyor.

LG Q6’nın yer aldığı Selfie çekiminizi Instagram hesabınızdan #favorimLGQ6 hashtag’i ile paylaşmanız ve www.Q6kazandiriyor.com adresinde bulunan katılım formunu doldurmanız yeterli.

Katılımcılar arasında yapılan çekiliş ile toplam 12 kişiye LG Q6 hediye edilecek. Yarışma Yarın (9 Ekim) başlıyor ve 23 Ekim’de son buluyor. Kazanan yarışmacıların isimleri www.Q6kazandiriyor.com sayfasında 25 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.