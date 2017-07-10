Barselona’da MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan yeni amiral gemisinin küçük kardeş modeli olan LG Q6 teaser videosu yayımlandı. Videoda LG Q6’nın ekranına ve tanıtım tarihine dikkat çekiliyor.

LG Q6 Teaser Videosu

Birkaç kaynaktan sızan bilgilere göre kesinliğini kazanan yeni model LG Q6, 11 Temmuz’da Polonya‘da tanıtılacak. Mart ayından beri devam eden sızıntılara benchmark testleri ve teknik özellikleri damga vurmuştu. Son sızan bilgilerde ilk teaser videosu LG’nin resmi YouTube hesabından yayımlandı.

5.4 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080p (FHD) çözünürlüğe sahip 18:9 oranında Full Vision ekran ile gelecek olan modelin yonga setinde Qualcomm Snpadragon 430 yer alacak. 8 çekirdekli olan bu işlemcinin her bir çekirdeği 1.40 GHz hızında çalışacak. Ekran kartı birimini Adreno 505 GPU ile destekleyecek olan cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Kamera tarafında 13 MP arka kamera beklenen modelin Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile geleceği de bilgiler arasında yer alıyor.

LG Q6, yapılan Geekbench 4.0 testleri sonucunda tekli çekirdek performansında yaklaşık 700, çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 1800 puan skor elde etmişti. 11 Temmuz’da tanıtılacak olan yeni modelin Türkiye’de de satışa sunulacağı bildirildi.