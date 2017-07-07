LG Q6 Teknik Özellikleri Belli Oldu

LG‘nin 26 Şubat Pazar günü Barselona‘da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli LG G6‘nın mini modeli olan LG Q6 teknik özellikleri ve benchmark testleri ortaya çıktı.

LG Q6 Geekbench Testleri Ortaya Çıktı

Geekbench 4.0 bencharmak testi yapılan yeni modelin sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdekte 622 puan, çoklu çekirdekte 1777 puan alan yeni modelin bu benchmark testiyle birlikte teknik özelliklerinin birçoğu belli oldu.

Yapılan testin sonuçlarına bakıldığında LG Q6’nın 5.4 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080p çözünürlükte 18:9 oranına sahip Full Vision ekranı olacak. Qualcomm Snpadragon 430 işlemci ile geleceği belli oldu. 8 çekirdekli ve her biri 1.40 GHz hızında çalışan işlemciye destek olarak grafik birimi tarafında Adreno 505 GPU destek verecek.

Diğer donanım bileşenlerine bakıldığın yeni modelin 3 GB RAM kapasitesi ve 32 GB dahili depolama alanı olacak. Kamera tarafında 13+13 MP çözünürlüğünde 125 derecelik çift arka kamera ve 5 MP çözünürlüğünde selife kamerası bulundurması bekleniyor.

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile piyasaya çıkması beklenen modelin LG G6’daki IP68 gibi bazı özellikleri de bulunduracağı tahmin ediliyor. 11 Temmuz Salı günü Polonya’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak olan mini model LG Q6’nın ne zaman satışa çıkacağı ve satış fiyatının ne kadar olacağı ise bilinmiyor.