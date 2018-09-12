LG Q6 Türkiye Android 8.1 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Güney Koreli firma, yapmış olduğu güncelleme tarihi açıklamasıyla Ağustos ayında hızına hız kattı. İlk olarak LG Q6 Güney Kore modellerine dağıtan firma daha sonra Avrupa ve Asya bölgelerine dağıttı. Uzun zamandır beklenen Oreo güncellemesi LG Q6 Türkiye modellerine de Android 8.1 işletim sistemiyle dağıtıldı.

LG Q6 Türkiye Android 8.1 Oreo Güncellemesi

Özellikle Nisan 2018’de açılan LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi bu politikada büyük katkı sapladı. Akıllı telefonları için Oreo bekleyen LG G6 ve LG V30 model kullanıcılarının hepsi bunu aldı. Firma LG V20 ve LG G5 ile birlikte LG Q6 modellerine de dağıtımı başlattı. Bu dağıtımda yer alan LG Q6 Türkiye kullanıcıları v20a versiyonu ile Android 8.1 Oreo güncellemesi aldı.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: M700Y20a

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPM1.171019.026

Güvenlik Yaması : 01.08.2018

: 01.08.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1

MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 1.2 GB (OTA)

: 1.2 GB (OTA) KDZ Dosyası:

LG Q6 Android 8.1 Oreo ile Gelen Yenilikler

Android OS sürümü Android 8.1 Oreo olarak güncellendi

Android Güvenlik Yaması 1 Ağustos 2018 tarihli olarak güncellendi.

Mavi ışık filtresi özelliği 10 seviyeli olarak yenilendi.

Sony firmasının özelliği olan LDAC geliştirilip uyarlandı.

Ana ekran üstünde bazı uygulamalar için kısayol ekleyebilme özelliği verildi.

Sanal tuşların uygulama içinde gizlenme özelliği eklendi.

LG Q6 Türkiye Android 8.1 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Makale içerisinde bahsettiğimiz gibi güncelleme telefona OTA üzerinden verildi. Bu adımı gerçekleştirmek için Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adınlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeyi henüz OTA ile alamayanlar beklememek için LG Bridge programı kullanarak bilgisayar üzerinden güncelleme yapabilir. Bu programla ilgili gerekli tüm bilgileri bulmak için buraya tıklayın.

İki aşamada da amacına ulaşamayanlar son yöntem olan LG UP ile KDZ yükleme işlemini uygulayacak. Bu işlem manuel olarak yapılıyor ve makale içinde verilen KDZ dosyası linkine girip dosyanın indirilmesi gerekiyor. Bu programla güncelleme yapmak için gerekli bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Güncelleme yapmadan önce;