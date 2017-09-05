LG G6 modelinin serisine katılan yeni serinin ortanca modeli LG Q6 ile ilgili bilgiler netleşti. 29 Ağustos 2017 tarihinde yapılan resmi tanıtım ile birlikte her şeyi belli olan orta seviye akıllı telefon ekranıyla dikkat çekiyor. LG G6 modeli gibi bir ekrana sahip olan modelin Türkiye fiyatı da netleşti. Fiyatına göre oldukça güzel donanımlara sahip olan yeni akıllı telefonun satışları da başladı.

LG Q6 Türkiye Fiyatı

LG Italy hesabından duyurulan yeni modelin videosu yayınlandıktan sonra Polonya’da tanıtımları yapılmıştı. Resmi tanıtımı IFA 2017 fuarında yapan firmanın ortanca modeli için Türkiye fiyatı da belli oldu. Yurtdışı fiyatı olarak 360$ fiyat etiketi konulan model için ülkemizdeki dolar kuru ve uygulanan vergilerle birlikte fiyatı 1299 TL olarak belirlendi. Firmanın uzun zamandır sadece operatör mağazalarından akıllı telefonlarını piyasaya sunması LG Q6 modelinde de sürdürülüyor. Şu an için Turkcell operatör mağazaları tarafından satılan LG Q6, operatör tarafından verilen uygun tarifelerle birlikte satın alınabiliyor.

Teknik özelliklerine göre f/p ürünü olarak adlandırılabilen LG Q6‘da 5.5 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080p (FHD) çözünürlük ile geliyor. LG G6 modeli gibi 18:9 Full Vision ekran özelliği kullanan modelin yongasında Qualcomm Snapdragon 435 işlemci bulunuyor. Bu alanda performanslı bir telefon olan LG Q6‘nın işlemci yapısında bulundurduğu 8 çekirdeğin her biri 1.4 GHz hızında çalışan işlemciye yardımcı olarak Adreno 505 GPU bulunduruyor. Kapasite tarafında çoğu orta seviye model gibi 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile gelen modelin hafızası micro SD kart ile arttırılabiliyor. Batarya tarafında 3000 mAh kapasite sunan LG Q6‘nın işletim sistemi Android 7.1.1 Nougat ile geliyor.

Kamera tarafında ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde olan ortanca modelin selfie kamerası 5 MP çözünürlük sunuyor. Bağlantılar tarafında micro USB 2.0 girişi ile gelen akıllı telefonun IP68 sertifikası ve kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Şu an için Turkcell operatörü tarafından satılan yeni akıllı telefonun Türkiye fiyatı 1299 TL olarak belirtildi.