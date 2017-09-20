LG Q6 Ülkemizde Satışa Sunuldu

LG’nin yeni akıllı telefon modeli LG Q6, Türkiye’de satışa sunuldu. Bugün Turkcell satış noktalarında raflardaki yerini aldı. Peki LG Q6 bize neler sunuyor, özellikleri neler? LG Q6’nın Türkiye satış fiyatı ne kadar? LG Q6 hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazımızda.

LG Electronics’in FullVision görüntü kalitesine sahip yeni telefonu LG Q6’yı Türkiye’de Turkcell mağazalarında satışa sundu. Raflardaki yerini alan LG Q6 için 1299 TL fiyat belirlendi. Peki rakiplerine kıyasla uygun bir fiyata sahip telefonun kullanıcılarına sunduğu özellikler neler?

LG Q6 Qualcomm Snapdragon 435 işlemci kullanıyor. Büyük bir bataryaya sahip olan akıllı telefon 3,000 mAh kapasiteli güçlü bir batarya kullanıyor. Üç farklı modeli bulunan akıllı telefonun Q6 Plus modelinin ülkemizde satışı yapılacak. LG Q6 Plus modelinde 3Gb ram ve 32GB hafıza bulunuyor.

LG Q6, Android Nougat 7.1.1 yazılım sürümü ile kutudan çıkıyor ve 13Mp ana kamerası ve 5Mp ön kamerası bulunuyor. 7.000 serisi alüminyum malzeme sayesinde telefonun gövdesi darbelere veya düşmelere karşı dayanıklı. LG G6’nın geliştirilmesi sırasındaki araştırmalardan yararlanan Q6, tek elle de kolayca kullanılabiliyor.

LG Q6’yı uygun fiyatı ve taksit avantajından yaralanarak almak için Turkcell satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz.