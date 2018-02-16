LG Q6 Vodafone Yarışması Başladı

Orta sergent modeli olan LG Q6 için yeni yarışma düzenleniyor. Fiyatına göre oldukça iyi bir f/p akıllı telefonu olan LG Q6, bir yarışmayla daha yeni kullanıcısına kavuşacak. Daha önce birkaç yarışmada hediye olarak sunulan model için Vodafone da yarışma düzenliyor. LG ve Vodafone işbirliği ile gerçekleşen LG Q6 Vodafone Yarışması, sadece akıllı telefon hediye etmiyor. Yarışmacılar, akıllı telefonu ve diğer ödülleri kazanabilmek için belirli koşulları yerine getirmek zorunda olacaklar.

LG Q6 Vodafone Yarışması Detayları

Yeni yapılan yarışmada LG Türkiye ile Vodefone işbirliği kapsamında LG Q6 hediye ediliyor. Yapılan yeni yarışma ile ilgili paylaşımlar Instagram ve Facebook hesaplarından paylaşıldı. Yeni yapılan yarışmada paylaşılan koşullarda Vodafone bayiileri yer alıyor. Yapılan yarışma kapsamında 1 kişiye LG Q6 akıllı telefonu ve 3 kişiye HBS-820 Bluetooth Kulaklık verilecek.

LG Q6 Vodafone yarışmasına katılmak için yarışmacılar, Vodafone bayiilerinden birine gidip LG Q6 modelinin bulunduğu stand yanında selfie çekecek. LG Q6 modeliyle beraber selfie çekiminden sonra çekilen fotoğraf ile Instagram’da #LGQ6Vodafoneda hashtagi ile paylaşım yapması gerekiyor. LG ile Vodafone arasındaki işbirliği ile yapılan yarışma, 16 Şubat 2018-28 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kısaca özetlemek gerekirse;

Vodafone Bayiilerinden birine gidilecek.

LG Q6 akıllı telefonun bulunduğu stand yanında selfie çekilecek.

Çekilen selfie, yarışmacının katılabilmesi için kendi Instagram hesabı üzerinden #LGQ6Vodafoneda etiketiyle paylaşım yapacak.

etiketiyle paylaşım yapacak. Yarışma, 16 Şubat 2018 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2018 tarihinde son bulacak.

LG Q6 Teknik Özellikleri

Orta segment model LG Q6 ekran tarafında 5.5 inç boyutunda ve 2160 x 1080p (FHD+) çözünürlük sunuyor. Yeni akım 18:9 Full Vision destekli olan ekran, bu destek ile birlikte daha az çerçeve daha çok ekran sunuyor. Donanımında Qualcomm Snapdragon 435 işlemcisine yer veren akıllı telefonun 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde olan modelin ön kamerası 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile geliyor.

Piyasaya Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkan akıllı telefonun kısa sürede Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı tahmin ediliyor. Batarya kapasitesi 3000 mAh olan akıllı telefonda yazılımsal olarak Yüz Tanıma Özelliği yer alması oldukça dikkat çekiyor. Akıllı telefonun farklı renkleri ülkemizde satılıyor ve akıllı telefonun satış fiyatı 1299 lira olarak devam ediyor.