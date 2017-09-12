Güney Koreli firmanın yeni serisinin ortanca üyesi olan LG Q6 tanıtıldıktan sonra Türkiye‘de hızlıca satışa sunuldu. Operatörler tarafından satılan yeni akıllı telefonla düzenlenen yarışmayı LG Electronics Türkiye ekibi hazırlamaktadır. Birkaç soru cevaplayıp son olarak kişisel yorum yapılarak katılan yarışmanın detayları LG Electronics tarafından resmi Facebook hesabından paylaşıldı. Akıllı telefon ödülü haricinde yapılan paylaşımda, yarışmaya katılan ilk 1000 kişi için de özel bir hediye verilecek. LG Q6 yarışması için her şey hazırlandı.

LG Q6 Yarışması

Yapılan paylaşımda LG Q6 hediye edileceğini duyuran LG Electronics Türkiye ekibi, yapmış olduğu yarışmayla ilgili her şeyi açıkladı. Daha önceleri LG G6 modeli için test grubu oluşturup gönderdikleri akıllı telefonları hediye eden firma yine hoşgörülü davranışına devam ediyor. Yapılan açıklamalarda ve belirtilen şartlara göre 6 şanslı kişi LG Q6 kazanma fırsatını yakalayacak. Yarışmaya katılmak için buraya tıklayarak bilgileri doldurup devam edebilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım tarihleri 11-24 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılabilmektedir. Kazananlar 25 Eylül 2017 tarihinde www.q6kazandiriyor.com adresinden açıklanacaktır.

tarihleri arasında yapılabilmektedir. Kazananlar tarihinde adresinden açıklanacaktır. Yarışmayla ilgili olarak verilen 4 soruya doğru cevabı verip son aşamadaki açık uçlu soru cevaplanarak katılım gerçekleştirilir. Katılımı yapan ilk 1000 kişiye özel Caribou Coffe ‘den 15 TL değerinde hediye çeki verilecektir.

doğru cevabı verip son aşamadaki soru cevaplanarak katılım gerçekleştirilir. Katılımı yapan ilk kişiye özel ‘den değerinde hediye çeki verilecektir. Yarışmada 6 şanslı kişi LG Q6 kazanma şansına sahip olacaktır. Kazananlar, belirli bir jüri üyeleri tarafından yapılan oylamaya göre seçilecektir.

şanslı kişi kazanma şansına sahip olacaktır. Kazananlar, belirli bir jüri üyeleri tarafından yapılan oylamaya göre seçilecektir. Yarışmaya 18 yaş ve üzeri T.C vatandaşları katılabilecektir. 18 yaşın altındaki bireyler davetiye kazansa bile yararlanamayacaktır.

ve üzeri vatandaşları katılabilecektir. 18 yaşın altındaki bireyler davetiye kazansa bile yararlanamayacaktır. Yarışmaya katılan kişiler, verdikleri bilgilerle ve onayladıkları koşullarla birlikte LG Electronics A.Ş tarafından kullanımına izin vermektedir.

tarafından kullanımına izin vermektedir. Yarışmaya katılan kişilerin katılım esnasında yaşadıkları problemlerden veya söz konusu yetersiz istekleri bulundurmaması dolayısıyla bu problemlerden LG Electronics A.Ş sorumlu değildir.

sorumlu değildir. Katılım ücretsizdir .

. Kazanılan ödül değiştirilemez , devredilemez , iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

, , veya Yurtdışından katılımda bulunan bireyler, bu ödülü kazanmaya hak sahibi olamayacaktır.

katılımda bulunan bireyler, bu ödülü kazanmaya hak sahibi olamayacaktır. Yarışmaya katılan herkes bu şartları yerine getirmiş olarak sayılacaktır.

olarak sayılacaktır. LG Q6 yarışmasına katılabilmek için buraya tıklayınız.

LG Q6 Teknik Özellikleri

Teknik özellikleri bakımından f/p ürünü olan LG Q6 modelinde ekran tarafında 5.5 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080p (FHD) çözünürlükte panel yer alıyor. LG G6 modelinde kullanılan 18:9 Full Vision ekran özelliği barındıran model, bu alanda ekran/çerçeve oranında oldukça tatmin ediyor. Yongasında Qualcomm Snapdragn 435 işlemci yer alan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Kameralar tarafında ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde gelen akıllı telefonda 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

İşletim sistemi Android 7.1.1 Nougat ile gelen ortanca modelin kısa sürede Android 8.0 Oreo alacağı söyleniyor. Batarya tarafında 3000 mAh kapasite sunan akıllı telefonda yazılımsal olarak LG G6 modelinde gelen kamera modları ve yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Yeni modelin satışı Turkcell mağazalarında 1299 TL fiyat etiketi üzerinden başlatıldı.