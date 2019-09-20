LG Q60 Hediyeli Fotoğraf Yarışması Başladı!

LG Q60 modelini yeni tanıtan firmanın yeni yarışması başladı. LG Türkiye, yapmış olduğu yarışmayla birlikte 3 şanslı kişiye yeni akıllı telefonunu hediye olarak verecek. Yapılması gerekenlerden en önemlisi, yarışmayı kazanabilmek için belirtilen konuyla ilgili en iyi fotoğrafı çekmek oluyor.

LG Q60 Kazanmak İçin En İyi Fotoğrafı Çek

LG Türkiye, düzenlemiş olduğu yarışmayla birlikte 3 şanslı kişiye en yeni akıllı telefonunu hediye edecek. Firmanın 66pixel firmasıyla yapmış olduğu sponsorlukla “mutluluk” konulu fotoğraflar yarışma için değerlendirilecek.

Yarışmaya katılmak için yapılması gerekenler:

Instagram hesabınızdan fotoğraf yarışmasına katılmak istediğiniz fotoğrafı paylaşın, Yorum kısmında 3 arkadaşınızı etiketleyin, @66pixel instagram hesabını takip edin, Fotoğrafı instagram hesabınızdan yayınlarken aşağıda yer alan her 3 hashtag’i ve 1 hesabı da mention‘layarak paylaşım yapın:

#mutluluk

#lgQ60

#66pixel

@lgturkiye

Kurallar:

Fotoğraf yarışma konusu mutluluktur; kazananların değerlendirilmesinde fotoğraf konusunun doğru olarak yansıtılması önemlidir. Gerektiğinde fotoğraf yarışması için yayınlanan fotoğrafın orjinalinin tarafımıza iletilmesi gerekebilir. Kendi çekmiş olduğunuz fotoğraflarla paylaşım yapmalısınız. Instagram hesabınızdan daha önce paylaşmış olduğunuz fotoğraflarla yarışmaya katılabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece yukarıda yer alan şartları yerine getirmek. Fotoğraflar mobil telefondan ya da SLR-DSLR kameralarla çekilmiş olabilir. Fotoğrafların çekim yılı ile ilgili bir sınırlama yoktur. Fotoğraf yarışması değerlendirmesinde yukarıda verilmiş olan şartları yerine getiren ve sadece Instagram üzerinden paylaşılan fotoğraflar dikkate alınacaktır. En fazla 3 farklı fotoğraf ile yarışmaya katılabilirsiniz. Her fotoğraf paylaşımında farklı arkadaşlarınızı etiketlemeniz ve diğer yarışma kurallarını yerine getirmeniz gerekir.

Örnek Fotoğraflar