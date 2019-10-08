LG Q60 Test Etmek İster Misiniz?

LG Türkiye ekibi, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da yenilikçi bir yaklaşımla akıllı telefon tutkunları için güzel bir etkinlik düzenliyor. Yapılan yeni etkinlikte firma, şanslı kişilere LG Q60 test etme imkanı sağlayacak.

LG Q60 Test Etme Şansı Doğdu

Firmanın yapmış olduğu yeni duyuruda akıllı telefonlar üzerine ilgi çekmek amacıyla bir test grubu oluşturacağı bilgisi paylaşıldı. Resmi kaynaklardan yapılan paylaşımlara detaylı bakıldığında firma tarafından 10 şanslı kişiye LG Q60 test etme imkanı sunulacak. Çeşit çeşit veya karmaşık adımlara bile sokmaya tenezzül etmeyen firma, şanslı kişilerin “hayal gücü” performanslarıyla bu teste katılabileceğini vurguluyor.

LG Türkiye ekibi, yeni orta segment akıllı telefonu ile ilgili test grubunu, katılacakların neden bu teste katıldığını düşünmelerini ve yazmalarını istiyor. Birçok kişinin katılabileceği yarışma sadece 18 yaş ve üzeri kişiler için geçerli olarak sağlanıyor. Test grubuna yapacakları yaratıcı yorumlarla katılan kişiler arasından 10 şanslı kişi, yeni akıllı telefon Q60’ı test etme fırsatı yakalayacak.

Katılımla ilgili olarak yapılması gerekenler ise şöyle;

Ad – Soyad bilgileri

Telefon Numarası

Adres Bilgisi

İl ve ilçe bilgisi

Neden teste katılması gerektiğini açıklayan yorum

Kazananlar, belirtilen Katılım Koşulları maddeleri arasında yazan bilgiye göre LG Türkiye Facebook sayfası üzerinden açıklanacak. Yarışma 08.10.2019 tarihi itibarıyla başlamış olup firmanın belirtmiş olduğu 27.10.2019 tarihinde saat 23:59‘a kadar sürecek. Test grubunda yer almak için https://www.lgq60testgrubu.com/ adresine tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.

Katılım Koşulları

Yarışmaya katılan kişinin 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

olması gerekmektedir. Bilgilerini doğru ve eksiksiz veren kişiler akıllı telefonu test etme şansını yakalayacaktır.

Ödülü kazananlar, jüri tarafından seçilecek en iyi 10 neden ile belirlenecek.

ile belirlenecek. Kazanan kişilerin akıllı telefonu test etmesi için en geç 15 gün içerisinde verdikleri adres bilgilerine kargolanacaktır.

Yarışmaya katılıp kazanan kişiler, firmanın belirlediği belli etapları yerine getirmesi gerekiyor. Bu etaplar ise şöyle;

İkili kamera ile yaratıcı bir fotoğraf,

Genel kadrajlı yaratıcı bir fotoğraf,

Genel video çekimi,

Ürün hakkında ayrıntılı kişisel yorumlar

Ürünü test etmeye hak kazanan kişiler eğer bu etapları yerine getirmezse LG Türkiye ekibi tarafından belirlenip o kişi veya kişiler hakkında hukuksal işlem başlatılacağı bilgisi de ekleniyor.