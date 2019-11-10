LG Q7 Android 9.0 Pie Güncellemesi Başladı!

Orta segment sınıfı model olan LG Q7 için yeni işletim sistemi güncellemesi dağıtımı başladı. Firmanın sunduğu yeni güncellemeyle birlikte LG Q7 Android 9.0 Pie sürümüne kavuşuyor. Güncelleme, akıllı telefonun Amerika modeli olan LG Q7 T-Mobile için resmen dağıtıldı.

LG Q7 Android 9.0 Pie Güncellemesi

Güncellemenin detaylarına bakıldığında tam sürüm olarak sunulan yeni işletim sistemi, belirtilen akıllı telefon modeline OTA üzerinden başarıyla dağıtıldı. LG Q7 T-Mobile kullanıcıları için dağıtılan güncellemeyle birlikte firmanın Android 9.0 üzerinde final aşamasını tamamlayıp tam sürüm halde verdiği netleşmiş oldu.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMQ610TA20a

LMQ610TA20a Android Güvenlik Yaması: 1 Eylül 2019

1 Eylül 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu : 1303 MB (OTA)

: 1303 MB (OTA) KDZ İndirme Linki: Q610TA20a_00_TMO_US_OP_0927.kdz

LG Q7 Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni yazılım güncellemesine kavuşan kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla yeni yazılımı indirip yükleyebilir.

OTA yöntemiyle güvenlik yazılımına ulaşamayanlar, LG’nin bilgisayar üzerinden sağlamış olduğu hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile kolayca güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;