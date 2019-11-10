LG Q7 Android 9.0 Pie Güncellemesi Başladı!

Orta segment sınıfı model olan LG Q7 için yeni işletim sistemi güncellemesi dağıtımı başladı. Firmanın sunduğu yeni güncellemeyle birlikte LG Q7 Android 9.0 Pie sürümüne kavuşuyor. Güncelleme, akıllı telefonun Amerika modeli olan LG Q7 T-Mobile için resmen dağıtıldı.
LG Q7 Android 9.0 Pie Güncellemesi
Güncellemenin detaylarına bakıldığında tam sürüm olarak sunulan yeni işletim sistemi, belirtilen akıllı telefon modeline OTA üzerinden başarıyla dağıtıldı. LG Q7 T-Mobile kullanıcıları için dağıtılan güncellemeyle birlikte firmanın Android 9.0 üzerinde final aşamasını tamamlayıp tam sürüm halde verdiği netleşmiş oldu.
- Android sürümü: 9.0 Pie
- Yazılım Sürümü: LMQ610TA20a
- Android Güvenlik Yaması:1 Eylül 2019
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapım Numarası: OPR1.170623.032
- Dosya Boyutu: 1303 MB (OTA)
- KDZ İndirme Linki: Q610TA20a_00_TMO_US_OP_0927.kdz
LG Q7 Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yeni yazılım güncellemesine kavuşan kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla yeni yazılımı indirip yükleyebilir.
OTA yöntemiyle güvenlik yazılımına ulaşamayanlar, LG’nin bilgisayar üzerinden sağlamış olduğu hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile kolayca güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Akıllı telefonunuz üzerinden yapacağınız güncellemelerde internet moduna dikkat edin. Bu tür güncellemelerde Wi-Fi ağını kullanmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılabilecek güncellemelerde internet paketi aşımı olup faturaya ek ücretlendirmeyansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce mutlaka şarjınızı kontrol edin. Telefonun şarj seviyesinin en az %50 olmasına özen gösterin.
- Güncellemeyi gerçekleştirdikten sonra akıllı telefonunuzun daha stabil ve performanslı çalışması için hard reset atmanızı öneririz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce yedek almayı unutmayın. Önerdiğimiz işlem ile ilgili bilgiler için buraya tıklayın.
türkiyeye ne zaman gelecek. zaten lg güncelleme yapmamaya niyetli. en kıytırık telefonlar bile 9 pie aldı
Bölge için bilgi veremiyoruz. 2019 yılının sonuna doğru güncellemeyi bekleyen birçok akıllı telefon ve model bulunuyor. LG Q7 için tahminim 2020 yılının ilk ayları.