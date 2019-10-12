LG Q7 Android Pie Beta Süreci Başlıyor!

Güncelleme konusunda hızlı bir politika izlemeye çalışan LG firması, orta segment akıllı telefonu LG Q7 için çalışmalara başladı. Firmanın güncelleme konusunda çıkan sızıntılara göre LG Q7 Android Pie Beta sürecini başlattığı söyleniyor.

LG Q7 Android Pie Beta Güncellemesi

Yeni ortaya çıkan güncelleme bilgilerine bakıldığında firmanın LG Q7 modelleri için yeni yazılımın beta sürümünü yayınladığı görülüyor. Özellikle firmanın Güney Kore topraklarındaki LG Q725S/K/L ve LG Q727S/K/L modelleri için Android 9.0 işletim sistemi hazırken LG Q7 Avrupa modelleri için Android 9.0 Beta süreci başlatıldı.

Beta güncellemesiyle ilgili bilgilere bakıldığında LMQ610EMAT-V19e-EUR-XX-OCT-01-2019+0 versiyonu ile sunuluyor.Belirtilen akıllı telefon modellerine OTA üzerinden dağıtılan güncellemenin eksiklikleri tamamlandığında tam sürümü 2019 yılının sonuna doğru dağıtılacak.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMQ610ZM19e

LMQ610ZM19e Android Güvenlik Yaması: 1 Ocak 2019

1 Ocak 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu : 1186 MB (OTA)

: 1186 MB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG Q7 Android 9.0 Beta Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni yazılım güncellemesine kavuşan kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla yeni yazılımı indirip yükleyebilir.

OTA yöntemiyle güvenlik yazılımına ulaşamayanlar, LG’nin bilgisayar üzerinden sağlamış olduğu hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile kolayca güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;