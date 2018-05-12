LG Q7 Geekbench Testi Ortaya Çıktı!

Firmanın 2017 yılında başlattığı Q serisinin yeni akıllı telefon modeli ile ilgili yeni bilgiler geldi. Sızdırılan yeni bilgilere göre LG Q7 Geekbench testi sızdırıldı. Yeni sızdırılan bilgide yer alan test sonuçlarında akıllı telefonun birkaç teknik özelliği de kesinleşti. Bu özelliklerin arasında yer alan işlemci bilgileri ise akıllı telefonun en dikkat çekici yanı oluyor. LG firması, yaptığı değişiklikle farklı bir işlemci kullanma yoluna gidiyor.

LG Q7 Geekbench Testi Sızdırıldı

Sızdırılan LG Q7 Geekbench testinde yer alan bilgilere göre Q serisinin yeni akıllı telefonu Helio P10 çipseti ile gelecek. Genellikle orta segment akıllı telefonlarında Qualcomm Snapdragon 435 çipsetini kullanır. LG Q7 modeliyle değişikliğe giden firmanın yeni akıllı telefonunda Helio P10 işlemci kullandığı ortaya çıkmış oldu. Yeni akıllı telefonun yeni çipsetiyle yapılan test sonuçlarında telefon, tekli çekirdek performansında 630 puan alırken çoklu çekirdek performansında 2322 puan elde ediyor.

Akıllı telefonun çipsetinde yer alan Helio P10 işlemcisinin teknik detaylarına bakıldığında 8 çekirdekli yapıda olduğu gözüküyor. Her biri 1.51 GHz frekansında çalışan işlemciye grafik birimi tarafında ARM Mali-T860 MP2 yardım edecek.

Akıllı telefonun Geekbench testiyle birlikte kesinleşen teknik özellikleri ise işletim sistemi ve RAM birimleri oluyor. Yeni akıllı telefon LG Q7, piyasaya Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkış yapacak. Akıllı telefonun 4 GB RAM kapasitesi olacak, bu özelliğin bilinmesiyle birlikte yeni modelin depolama tarafında 64 GB hafıza ile geleceğine yüksek ihtimal veriliyor. Akıllı telefonla ilgili bilenen son bilginin ise ekran tarafında 5.5 inç büyüklüğünde ve 2160 x 1080p (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD bir ekran ile geleceğidir. Bu ekran, çözünürlükten de anlaşılacağı gibi 18:9 Full Vision ekran formatı ile karşımıza çıkacak.

LG Q7 modeliyle ilgili bir diğer bilginin ise piyasaya 2.varyantı ile birlikte çıkacağı söyleniyor. Güney Kore şirketi tarafından Q Note marka ismi tescillenmişti. Bu tescillenme ile birlikte firmanın akıllı telefon tarafında kaleme sahip modellerin serisine başlayacağı anlaşıldı. Bu serinin ilki ise LG Q7 Note akıllı telefon modeliyle birlikte olabilir.