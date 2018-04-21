Federal Communication Commission (FCC) şirketi, akıllı telefonlarla ilgili onaylamayı yapan Amerikalı bir kurumdur. Akıllı telefonlarla ilgili yapılan onaylamalar için belgeleri hazırlayan şirket, LG Q7 modeli için de bu belgeleri hazırladı. Q serisinin yeni akıllı telefon modeli LG Q7, bu onayı da aldıktan sonra kesinleşti.

LG Q7 Modeli Yola Çıktı

LG firmasının Q serisindeki yeni modeli LG Q7 modeli ile ilgili onaylamalar sürüyor. Daha önce firmanın amiral gemisi modeli LG G7 ThinQ ile birlikte Rusya’da onaylanan modelin bir onayı daha gerçekleşti. Yeni modelin onayı, Amerikalı şirket Federal Communication Commission (FCC) gerçekleştirdi. Akıllı telefonlar için bir sürü onay belgesi hazırlayan şirketin bu belgeleri de paylaşıldı. Akıllı telefonla ilgili model numarası ve Ayarlar arayüzü gözüküyor.

Akıllı telefon, sızdırılan bilgilere göre 5.5 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük ile gelecek. Teknik özellikleri net olmayan akıllı telefonun yongasında Snapdragon 600 ya da Snapdragon 400 serisi işlemci görülecek. RAM ve depolama alanında 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile gelecek modelin 3000 mAh batarya kapasitesi olacak. Telefonun sızdırılan onay belgelerinde LG V30 arayüzüne benzeyen bir arayüz ile geleceği gözüküyor. Bu arayüzün Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile sağlanacağı düşünülüyor.

Kamera özellikleri bilinmeyen akıllı telefonun model numarası LG ZNFQ710TS olarak geçiyor. Diğer ülkeler için de farklı model numaralarına sahip olacak akıllı telefonun yapay zeka teknolojisine sahip olmayacağı söyleniyor. MWC 2018 etkinliğinde LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleriyle hayatımıza giren AI teknolojisinin LG Q7 modelinde yer almayacağı kesinleşti.

Yeni akıllı telefonun tanıtımının nerede yapılacağı bilinmiyor. LG G7 ThinQ modeliyle birlikte tanıtılma ihtimali olan yeni telefonun fiyatının ise 500$ seviyelerinde olması bekleniyor.