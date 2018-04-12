LG Q7 Sızdırıldı!

Firma, MWC 2017 yılında tanıttığı amiral gemisi modeli LG G6 için mini model tanıtımı gerçekleştirmişti. Bu mini model Q serisi adı altında LG Q6 olarak lanse edilmişti. 2017 yılının yaz aylarında İtalya’daki lansmanla birlikte LG Q8 modelini tanıtan firma, bu modelin de LG V20 mini olarak adlandırdı. Q serisini bir amiral gemisi modelin minisi olarak lanse eden Güney Koreli firmanın LG V30 için mini modeli geliyor. Daha önce onaylandığı haberi yapılan LG Q7 modelinin ilk kez görüntüsü sızdırıldı.

LG Q7 İlk Kez Göründü

LG firmasının yapmış olduğu orta segmentteki girişimin mimarisi olan Q serisinin yeni modeli geliyor. Daha önce LG Q6 modelleriyle karşımıza çıkan firmanın son olarak LG Q8 modeli görünmüştü. Bu iki modelini de amiral gemisi modellerin minisi olarak lanse eden firmanın yeni mini modeli daha geliyor. Bu yeni mini model ise LG Q7 oluyor. Akıllı telefonun Güney Kore’deki bir şirket tarafından marka ismi onaylanmıştı. Bu onaydan yaklaşık 2 hafta sonra ilk kez görüntüsü sızdırıldı. Yabancı kaynaklarda “LG’nin çentiksiz ekranlı modeli ortaya çıktı” şeklinde lanse edilen LG Q7, amiral gemilerinden LG V30 modelinin minisi olarak tarihe geçecek. Diğer ismi LG V30 mini olacak yeni akıllı telefonun birkaç teknik özelliği de biliniyor.

Twitter üzerinden yapılan sızıntı haberde Roland Quandt isimli kişinin paylaşımıyla ortaya çıkan yeni telefonun birkaç teknik özelliği de belli oldu. LG Q6 modelindeki gibi orta segment çizgisini koruyacak olan firmanın yeni akıllı telefonu 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Çözünürlüğü 1280 x 640p olan modelin 2:1 ekran formatı bulunuyor. Yonga seti ve diğer özellikleri bilinmeyen yeni akıllı telefonda tahmini olarak Qualcomm Snapdragon 400 ya da 600 serisi işlemcilerden biri kullanılacak. Kapasite ve RAM tarafında belirsizliğini koruyan modelin 2 GB RAM ve 3 GB RAM seçenekli modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkması yüksek ihtimalli olan yeni akıllı telefonun 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde tanıtılacak olan LG G7 ThinQ ile birlikte tanıtılmasının muhtemel olduğu söyleniyor. Yeni modelin fiyatının ise 500$ fiyat etiketiyle çıkış yapacağı tahmin ediliyor.