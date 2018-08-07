LG Q8 2018 Modeli Resmen Duyuruldu!

Yeni tanıtılan LG Q7 ve LG Q7+ modellerinden sonra bir Q modeli daha ortaya çıktı. Firmanın yapmış olduğu duyuruyla birlikte LG Q8 2018 modelinin geldiği ortaya çıktı. Geçen sene LG V20 mini olarak lanse edilen LG Q8 modelinden sonra firma, bu modele upgrade yapacak.

LG Q8 2018 Modeli Geliyor

Firmanın geçen sene tanıtmış olduğu ve LG V20 mini olarak adlandırdığı LG Q8 modeli yükseltildi. Yeni yapılan duyuruyla birlikte LG Q8 2018 modeli geldiği afişe edildi. Yeni akıllı telefonla birlikte Q serisini çoğaltan firmanın yeni üyesi benzer tasarımla geliyor. Sızdırılan bilgilerde LG Q Stylus ve LG Q7+ tasarımıyla geldiği söylenen akıllı telefon, orta seviyede bir model olarak sunuluyor.

Teknik özellik tarafında 6.2 inç büyüklüğünde ve 2160 x 1080p (FHD+) çözünürlük ile gelen telefonun 2:1 ekran formatı bulunuyor. Dayanıklılık tarafında MIL-STD 810G sertifikasına sahip akıllı telefonun IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı da özellikler arasında yer alıyor. Batarya kapasitesi 3300 mAh olarak söylenen modelde Quick Charge 3.0 yer alacak. İşlemcisi Snapdragon 450 olan LG Q8 2018 modelinde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Kamera tarafında her iki tarafta da tek lens ile gelen modelde 16 MP çözünürlük arka kamera ve 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Kamera tarafında AI CAM destekli QLens özelliği ile gelecek modelin ses tarafında Hi-Fi Quad DAC desteği de olacak.

Piyasaya Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkış yapacak modelin fiyatı da açıklandı. Güney Kore para birimi olan KRW ile açıklanan fiyatın 539,000 KRW olduğu söyleniyor. Bu fiyatı dolar cinsine çevirdiğimizde akıllı telefonun fiyatı 480$ oluyor. Ülkemizde dolar kuru ve vergilerle birlikte tahmin edilen fiyatın 3000 lira bandında olabileceği düşünülüyor.