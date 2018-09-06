LG Q9 Modeli Geliyor!

Q serisi ile orta segmente hitap etmeye çalışan LG firmasının yeni akıllı telefonu göründü. Piyasaya ilk olarak LG Q8 modeliyle giriş yapan firma daha sonra LG Q6 serisini getirmişti. Son olarak LG Q8 2018 modeli ve LG Q7 ile devam eden firmanın LG Q9 modeli ortaya çıktı.

LG Q9 Modeli Ortaya Çıktı

Yeni akıllı telefon modeli LG Q9 ile ilgili yapılan bir paylaşım, serinin amiral gemisini ortaya çıkardı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımla teknik özellikleriyle bahsedilen yeni akıllı telefonun birkaç teknik detayı belli oldu. Twitter kullanıcısı @hackersimar adlı kişinin yaptığı paylaşımda belirtilen Q9 modelinin işlemci tarafında yenilikçi olacağı gözüküyor.

Atılan tweette belirtilen özelliklere bakıldığında ekran tarafında belli bir özelliği bulunmuyor. Yeni akıllı telefonun işlemci tarafında 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 ile geleceği söyleniyor. Bu işlemciyle gelmesi halinde Q9 modelinin grafik birimi yongasında Adreno 512 GPU grafik işlemcisi performans gösterecek.

Kamera özellikleriyle ilgili bilgisi bulunmayan akıllı telefonun 4 GB RAM kapasitesi olacak. Aynı özelliği LG Q7 modelinde de sağlayan firma, Q9 modelini 32 GB ve 64 GB depolama alanlarıyla 2 varyant şeklinde piyasaya sunacak. Batarya tarafında gelişme gösteren firma, Q9 modeli için 3550 mAh kapasiteli li-on batarya kullanacak. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo ile geleceği söylenen Q serisinin yeni amiral gemisinin ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor.

IFA 2018 etkinliğinde LG V40 ThinQ modeliyle ilgili lansman yeri bulunmayan firmanın LG Q9 modelini de bu etkinlikten sonra V serisinin yeni amiral gemisiyle tanıtabilir. Yeni akıllı telefonun tıpkı LG V40 ThinQ modeli gibi satış fiyatı henüz bilinmiyor. Tahmin edilen satış fiyatının ise 400-500$ arası düşünülüyor.