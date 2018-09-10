LG Q9 Modeli İlk Kez Sızdırıldı!

Q serisine yeni bir akıllı telefon daha katmaya hazırlanan firmanın yeni amiral gemisi ile ilgili ilk sızıntı paylaşıldı. Daha önce Twitter üzerinden teknik özellikleri konuşulan LG Q9 modeli, gündeme sızdırılan görseliyle konu oldu.

LG Q9 Modeli Hakkında İlk Sızıntı Gerçekleştirildi

Yapılan sızıntı haberde yer alan görselde LG Q9 modeli bir kişi tarafından elde tutulur şekilde ve çalışır halde görüntüleniyor. Sızdırılan görsele bakıldığında akıllı telefonun görseldeki olup olmadığı çıkarılamıyor. Firmanın LG Q6 modelinde kullanmış olduğu tasarım, LG Q7 modelinde de yer alıyor. Görselde bulunan akıllı telefonun da tasarımı LG Q6 ve LG Q7 modellerinde yer alan tasarımla özdeşleşiyor.

Yeni Q serisi amiral gemisi LG Q9 modeli, ekran tarafında 18:9 Full Vision ekran formatı ile geliyor. Teknik detayları belli olmayan akıllı telefonun tahminlere göre 6.2 inç büyüklüğünde ve 2160 x 1080p (FHD+) çözünürlükte IPS LCD ekran ile geleceği düşünülüyor. LG Q7 modeliyle aynı ekrana sahip olacak modelin yonga seti Qualcomm Snapdragon 660 işlemci olarak söyleniyor. Yeni akıllı telefon modeli 4 GB RAM ile gelirken depolama tarafında 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki varyantla piyasaya gelecek.

Kameraları hakkında bilgisi bulunmayan LG Q9, işletim sistemi tarafında Android 8.1.0 Oreo ile gelecek. Bataryası LG Q7 modeline göre gelişmiş olacak modelin 3550 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Gün geçtikçe özellikleri belirginleşecek olan akıllı telefonun tanıtım tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor. Satış fiyatı konusunda dedikoduları gezen LG Q9’un Hindistan pazarında 20.000 INR fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor. Bu parayı Türk Lirası üzerinden değerlendirdiğimizde vergisiz 1780 lira olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni akıllı telefon ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.