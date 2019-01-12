LG Q9 Modeli Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

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Yeni Q serisi amiral gemisi LG Q9 modeli tanıtıldı. Tanıtımı gerçekleştirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı kesinleşti. Seriyi devam ettiren firma, Q6, Q7, Q8 ve son olarak yoluna Q9 ile orta segmentte ilerliyor.

LG Q9 Teknik Özellikleri

Yeni Q serisi amiral gemisi model LG Q9, piyasaya resmen tanıtıldı. Tanıtımıyla her şeyi belli olan akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı da kesinleşti.

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Ekran tarafında 6.1 inç büyüklüğünde ve 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü Full Vision ekran ile gelen akıllı telefon, firma tarafından LG G7 Fit modelinin versiyonu olarak nitelendiriliyor. Bunun sebebi ise benzer tasarıma sahip olan LG Q9 modeli çentikli ekran ile geliyor. İşlemci tarafında benzerliği devam ettiren telefonda Qualcomm Snapdragon 821 işlemci yer alıyor. Kapasitesi 64 GB olan Q9, bellek tarafında 4 GB RAM sunuyor.

LG Q9 modeline ait olan ön ve arka tasarımı gösteren basın görseli örneği.

Kaynak: PhoneArena

Kamera özelliklerine bakıldığında akıllı telefonun 16 MP çözünürlüğünde arka kamerası ve 8 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor. Multimedya alanında gelişmiş olarak karşımıza çıkacak Q9’un Boombox Speaker özellikli hoparlörü ve DTS:X Surround ses sistemi olması artı olarak hanesine yazılıyor. Kulaklık için 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisini sıradan bir şekilde sunan firma, yeni akıllı telefonunda Android 8.1.0 Oreo işletim sistemini hazır halde veriyor.

LG Q9 Fiyatı

Q9 amiral gemisinin CES 2019 etkinliğinden birkaç gün önce tanıtılmasından sonra belli olan etiket fiyatı 445$ olarak belirtildi. Ülkemizde dolar kuru ile 2000 ₺ bandını geçen modelin vergilerle 3000 ₺‘ya yakın satışa sunulması tahmin ediliyor. 3 farklı renk seçeneğiyle sunulan telefon Carmine Red, New Aurora Black ve New Moroccan Blue renkleriyle satışa sunulacak.