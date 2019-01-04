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LG Q9 One Modeli Ortaya Çıktı!

By Ahmet Dizdar
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Firmanın ilk Android One projesine dahil akıllı telefon modeli LG G7 One sonrası yeni bir model daha ortaya çıktı. Güney Koreli ekibin üzerinde çalıştığı Android One projeli akıllı telefonu LG Q9 One göründü.

LG Q9 One Geliyor

LG G7 ThinQ amiral gemisi modelinden sonra aileyi genişleten firma, bu modelinden sonra LG G7 Fit ve LG G7 One modellerini tanıtmıştı. Google firmasının Android One projesine ilk olarak giren LG G7 One telefonundan sonra 2.akıllı telefon da yola çıktı. Bu akıllı telefon ise LG Q9 One oluyor.

LG Q9 One ile ilgili sızdırılan Wi-Fi sertifikası.
Kaynak: My LG Cell Phones
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LG’nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonun WiFi sertifikası ortaya çıktı. Bu sertifikayla sızan modelin bilgilerinden tespiti yapılarak Q9 One modeli olduğu görüldü. Yeni akıllı telefonun model numarası, sertifika üzerinde LMQ927L olarak geçiyor. Bu bilginin yanında Wi-Fi sertifikası olmasıyla birlikte akıllı telefonun 2.4 GHz ve 5.0 GHz bağlantı desteği detayları da yer alıyor.

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Teknik özellikleriyle ilgili çok fazla bilgisi bulunmayan Q9 One, sertifikada yazan işletim sistemi detayına göre Android 9.0 Pie ile birlikte gelecek. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen akıllı telefonun tahminlere göre CES 2019 etkinliğinde tanıtılacağı söyleniyor. Firmanın daha önce almış olduğu kararla birlikte etkinliklerden ayrı tanıtım yapılacağı biliniyor. Bu söylentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ihtimal üzerinde kalıyor.

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