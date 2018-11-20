Q serisinin yeni amiral gemisi modeli olacak LG Q9 modeli ile ilgili yeni görseller sızdırıldı. Sızdırılan görsellere bakıldığında akıllı telefonun tasarım detayları gözüküyor. LG Q9 tasarım görsellerinde yer alan detay ise LG G7 Fit modeline benzerliği oluyor.

LG Q9 Tasarım Detaylarıyla LG G7 Fit Modeline Benzeyecek

Yeni amiral gemisi akıllı telefon LG Q9 ile ilgili yapılan yeni sızıntıda yer alan bilgiler, modelin tasarım detaylarını bizlere sunuyor. LG Q9 tasarım görsellerine bakıldığında göze ilk çarpan şüphesiz çentikli ekran oluyor. LG firmasının Q serisindeki ilk çentikli ekrana sahip akıllı telefonu olacak LG Q9, diğer Q serisi modellerden kendini bu özellikle ayırabilecek. Bunun yanı sıra akıllı telefon, LG Q7 modelinde yer alan Google Asistan tuşu barındırmayacak.

Tasarım görsellerinde akıllı telefonun 6.1 inç büyüklüğündeki çentikli ekranı ilk karşımıza gelen detay oluyor. LG Q9 modelinin bu çentikli ekranı bizlere 2340 x 1080p (FHD+) çözünürlük sunacak. Çentik bölümünde tek lensli selfie kamerası sunan telefonun bu lens içinde yazılımsal olarak yüz tanıma özelliği yer alacak. Yanlardan ve üstten çok az bir çerçeveye sahip modelin alt tarafında ise yarım parmak kalınlığında çerçevesi bulunuyor.

LG Q9 modeline ait çentikli ekran tasarım örneği bulunuyor.

Kaynak: GSMArena

Telefonun diğer tasarım detaylarına bakıldığında sol tarafta ses açma ve kapama tuşları bulunuyor. Telefonun altına inildiğinde iki adet anten çizgisi yer alırken bir adet hoparlör, hızlı şarj ve veri aktarımını sağlayacak USB Type-C yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi bizleri karşılıyor. Akıllı telefonun sağ tarafında güç tuşu yer alırken üst bölümde de iki anten çizgisi bulunuyor. Tasarım görsellerinde net gözükmeyen detay ise SIM ve micro SD kart yuvası oluyor. Tahminlere göre bu yuvanın da üst tasarımda yer alacağı söyleniyor.

LG Q9 tasarım detaylarının gösterildiği görsel örnekleri yer alıyor.

Kaynak: GSMArena

Akıllı telefonun donanımsal özellikleri, orta segment akıllı telefonlardan beklenen detaylarla geliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 660 çipseti barındıran modelin 4 GB RAM kapasitesi bulunacak. İki varyantlı gelecek telefonda 32 GB ve 64 GB depolama birimi olacak. Yazılımda Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak akıllı telefonun batarya kapastesi 3550 mAh olacak.