LG Q92, 5G Desteğiyle Ortaya Çıktı!

Güney Koreli şirketin yeni akıllı telefon modeli LG Q92 ile ilgili ilk bilgi sızdırıldı. Model isimleri hakkında bir kaynağı paylaşılan akıllı telefonun orta segmente 5G teknolojisiyle geleceği bilgisi gözlerden kaçmıyor.

LG Q92 5G Modeli Geliyor

Akıllı telefon modeliyle ilgili olarak çok fazla teknik özellik detayı olmasa da model isimlerinden anlaşılacağı üzere 5G teknolojisiyle geldiği açık bir şekilde görülüyor. Q serisiyle ilgili olarak birçok modelin isim patentini alan firmanın yeni telefonu, model ismiyle sızdırıldı.

Bu sızıntı haberde yer alan diğer bilgi ise akıllı telefonun depolama kapasitesi tarafında 128 GB hafızaya sahip olacak. Model isminden çıkarılan bir tahmine göre ise akıllı telefonun renk seçeneklerinin Siyah, Beyaz, Yeşil ve Gri olma ihtimalleri üzerinde duruluyor. Telefonun 5G teknolojisiyle gelecek olması, çipset tarafında yüksek olasılıkla Qualcomm Snapdragon serisi bir işlemcinin yer alabileceğini bizlere hatırlatıyor.

Ekran tarafında Full Vision formatın yer almasına kesin gözüyle bakılan telefon için boyut olarak 6.5 inç+ düşünülüyor. Günümüzde artık Android telefonlarda orta segmentte 4 GB RAM kapasitesi basit kaldığından muhtemel bellek miktarı 6 GB RAM ile karşımıza gelecektir. Bunun yanı sıra batarya kapasitesinin en az 3500 mAh olması ve işletim sistemi olarak Android 10 ile kutudan çıkacağı ihtimalleri de teknik özellikler tahminlerinde yer alıyor.

Yeni telefon modeliyle ilgili pek çok fazla bilginin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor. Q92 modelinin yıl sonuna kadar tanıtılabileceği de şimdiden konuşulmaya başlandı.