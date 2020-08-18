LG Q92 5G Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Güney Koreli şirketin orta segmentte bir ilk olacak LG Q92 5G modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Daha önce yapılan sızıntılarla ortaya çıkan akıllı telefonun teknik özelliklerinin yazılı olduğu kağıt ortaya çıktı.

LG Q92 5G Teknik Özellikleri

Akıllı telefon modeliyle ilgili olarak tahminler üzerinde konuşulan teknik özelliklerinin hepsi neredeyse öğrenildi. Ekran tarafında LG Velvet amiral gemisi gibi büyük bir ekranla gelen modelde 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü panel bulunacak. Bu panel, Samsung firmasının amiral gemisi Note 10 modelinde kullandığı gibi ortasında delik olacak şekilde gelecek.

İşlemci tarafında baktığımızda yine amiral gemisi modelinde olduğu gibi Q92 de Qualcomm Snapdragon 765G çipsetini kullanacak. Bellek tarafında 6 GB RAM bulunduracak telefonda 128 GB dahili depolama kapasitesi olacak. Batarya kapasitesi tam 4000 mAh olacak telefonun işletim sistemi kutudan Android 10 yüklü şekilde çıkacak.

Kamera tarafında oldukça dolu özelliklere sahip olacak modelin arkasında 4 kamera bulunacak. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde olacak modelin diğer kamerası 5 MP çözünürlüğüyle geniş açı özelliği sunacak. Son iki kamerasından biri 5 MP çözünürlüğüyle fotoğraf ve videolarda derinlik özelliği sunacakken en sondaki kamerası 2 MP çözünürlüğünde olup makro çekim desteğiyle gelecek. Akıllı telefonun ön tarafında ise tek 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alacak.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmazken piyasaya 3 farklı renk seçeneğiyle çıkacağı da kesinleşti.