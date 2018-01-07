LG QUİZ Testini Çöz LG V30+ Kazanma Şansı Yakala

LG Türkiye yeni yıla harika bir yarışma ile merhaba dedi. LG V30 Plus kazanma şansı yakalaya bilir veya HBS-780 Bluetooth Kulaklık ile 50 Adet LG PMC-610 Portable Changer Powerbank kazanabilirsin. LG Smart Word uygulaması üzerinden katılacağınız yarışma ile size sorulan LG V30 hakkında ki sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor.

Quiz`i çöz, LG Bluetooth veya Powerbank senin olsun!

LG Smart Word uygulamasında ki Quiz’i çöz, çekilişe katıl 1 adet ‘LG V30+’ 10 adet ‘LG Bluetooth Kulaklık’ ve 50 adet ‘LG PMC-610 Portable Charger Powerbank`dan birini kazanma şansını yakala!

LG V30 özellikleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra yarışmaya katılıp size sorulan sorulara doğru cevap verip hediye kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için cep telefonunuza LG Smart Word uygulamasını indirip üye olmanız gerekiyor. Üyelik bilgilerinizi doğru girmeniz, kazandığınız hediyenin size ulaşmasında büyük önem arz ediyor. Uygulamayı buradan cep telefonunuza indirebilirsiniz.