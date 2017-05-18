LG Resmi Web Sitesinde LG X Venture Görüntülendi.

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LG’nin önümüzdeki haftalarda bir başka X serisi akıllı telefonu piyasaya sürecek gibi görünüyor. LG’nin resmi web sitesinde LG X Venture H700 model numarasına sahip akıllı telefonu görüldü. H700 model numaralı akıllı telefon LG Open source web sitesinde ve LG USA resmi destek web sitesinde görüldü.

LG X Venture H700 Geliyor!

LG Open source web sitesi listelerine göre, yeni LG H700 Android N 7.0‘da çalışıyor, LG H700 firmware v10b‘nin kaynak kodu da indirilebilir.

Tipster tarafından gönderilen bir belgenin verdiği bilgilere göre, LG H700’ün kod adı lv9n ve pazarlama adı LG X-Venture.

LG X Venture Özellikleri

LG X Venture H700, FCC‘de 30 Mart 2017 tarihinde onayladı. FCC belgelerine göre, LG H700 telefon LTE Bantlarını 2/4/5/7/12/17/29/30, WCDMA 2/4/5, GSM, NFC, Wi-Fi ve Bluetooth. 1080×1920 piksel çözünürlükte 5,2 inçlik bir ekrana sahiptir. Boyut 64.8 x 115.2 mm ve ağırlığı 166 gramdır.