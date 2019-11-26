LG Smart TV Disney+ Desteği Geliyor!

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni bir anlaşmayla birlikte bir desteği daha bünyesine kazandırmayı başarıyor. Akıllı telefon haricinde televizyon üretiminde de adından söz ettiren firmanın Disney ile anlaştığı bilgisi paylaşıldı. Bu anlaşmayla birlikte LG Smart TV Disney+ desteği sağlayabilecek.

LG Smart TV Disney+ Desteği

Güney Koreli firma, yapmış olduğu açıklamada LG Smart TV sahiplerine müjdeli haberi verdi. Verilen haberde 2016 yılından 2019 yılına kadar üretilen yaklaşık 900 farklı Smart TV için Disney+ desteğinin geldiğini açıkladı. Market pazarına bakıldığında şu an için Güney Kore, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde desteği sağlayan firmanın kullanıcılar için gerekli uygulamayı indirmeleri gerektiği bilgisi not olarak düşülüyor.

Birkaç ülkeyle sınırlı kalmak istemeyen firma, şu an için Avustralya ve Yeni Zelanda için destek çalışmalarına başladığını belirtti. Bu ülkelerden sonra firmanın rotası diğer market pazarlarına hızlıca gerekli desteği getirmek olacak. LG Smart TV kullanıcıları için güzel ve heyecan verici bir deneyim yaşatacak yeni destekle kullanıcılar Star Wars, National Geographic, Marvel, Pixar ve daha birçok deneyimi yaşayabilecek.

Televizyonlarının HDR destekli olmasının yanı sıra Dolby Audio ve Dolby Atmos ses özelliklerinin olması, firmanın yeni Disney desteğiyle birlikte mükemmel bir deneyim yaşatacağını öne sürüyor. Desteğin sürdürülme tarihi olarak bir bilgi bulunmasa da yaklaşık 900 TV modelinin bu destekten yararlanacağı kesin olarak belirtiliyor.