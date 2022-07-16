LG Smart Tv, WebOS Tv’ye APK Nasıl Yüklenir ? LG Akıllı Televizyona APK Yüklenir mi?

LG Smart TV’ler, LG’nin 3. taraf uygulama kurulumlarına izin vermeyen WebOS’unu kullanır. LG WebOS Tv’ler bir Android cihaz değil, böylece Google Play Store’a erişemez veya APK dosyalarını sonradan yükleyemezsiniz.

Uygulamaları sonradan akp olarak yükleyebilseydiniz, sınırlı uygulama seçimi sorun olmazdı, ancak uygulamaları bir LG akıllı TV’ye sonradan yükleyemezsiniz.

APK’yı WebOS TV Geliştici Modu Nasıl Açılır ?

Geliştirici Modu Uygulamasını Yükleme

Öncelikle webOS TV’nizi açın ve webOS TV’nizin bir ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. LG Developer site hesabınızla oturum açın. LG İçerik Mağazasına gidin. “Geliştirici Modu”nu arayın. Geliştirici Modu uygulamasını seçin ve Yükle düğmesine tıklayın.

LG Smart TV’me bilinmeyen kaynakları nasıl yüklerim?

Bilinmeyen Kaynaklardan Uygulama Yüklemelerine İzin Ver – LG



Bir Ana ekrandan Ayarlar’a gidin. Uygulamalar ve bildirimler’e dokunun. Özel erişim’e dokunun. Bilinmeyen uygulamaları yükle’ye dokunun. Bilinmeyen uygulamayı seçin ve ardından açmak veya kapatmak için Bu kaynaktan izin ver anahtarına dokunun.

LG Smart TV’mi Android TV’ye nasıl dönüştürebilirim?

Herhangi bir TV (HDMI / VGA Girişi ile), Smart Tv’ye şu şekilde dönüştürülebilir: Android kutusu bağlama. Böylece bir Android kutusu satın alabilir ve LG LED TV’nize bağlayabilirsiniz.