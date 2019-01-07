LG SmartWatch Üzerinde Modüler Kamera Sunacak!

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LG firmasının yepyeni bir patenti ortaya çıktı. Çıkan yeni patentte bulunan detaylar oldukça şaşırtıcı görünüyor. Firma, USTPO (Amerika Birleşik Devletleri Ticari Markası ve Patent Ofisi) üzerine yaptığı başvuruyla birlikte bir ilke imza atacak. Firma, ilk kez LG SmartWatch üzerinde bu deneyimi yaşayacak.

LG SmartWatch İle Kamera Deneyimi Geliyor

Patentte teknik özellikleriyle ilgili çok fazla bilgi bulunmayan LG SmartWatch, farklı bir tasarımı olmasa da ufak detayıyla gündem olacak. Birçok akıllı saat üretimi yapan firmaların her sene geliştirdikleri modellerin çok üstünde bir devrim yapacak LG tarafında hazırlıklar başladı. LG’nin yeni akıllı saatinde sunacağı mükemmel ötesi özellik ile akıllı telefonu cebinizden çıkarmadan kolaylıkla çekmek istediğiniz herhangi bir nesneyi anında yakalayabileceksiniz. Saatin işlevi diğer LG SmartWatch modelleri gibi olacak lakin ayrı bir özelliği de yer alacak. Bu ayrı özellik ise modüler kamera oluyor.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan LG SmartWatch patent görselleri.

Kaynak: PhoneArena

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Firmanın yeni modüler kameralı saatiyle ilgili ortaya çıkan patent belgelerinde bu özellik için kordon kısmına bir yer ayrıldığı görülüyor. Özellikle LetsGoDigital adlı firmanın patent belgelerinde görülen bu detay, çekilen fotoğraf hakkında bilgiler de ortaya koyduğunu gösteriyor.

Yeni akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı konusunda bilgi bulunmayan bu patentin 2019 yılına büyük bir damga vuracak gibi görünüyor. Firmanın yaklaşan CES 2019 etkinliğinde de tanıtabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.