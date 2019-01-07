LG MAĞAZA GİT
Haberler

LG SmartWatch Üzerinde Modüler Kamera Sunacak!

By Ahmet Dizdar
- Advertisement -

LG firmasının yepyeni bir patenti ortaya çıktı. Çıkan yeni patentte bulunan detaylar oldukça şaşırtıcı görünüyor. Firma, USTPO (Amerika Birleşik Devletleri Ticari Markası ve Patent Ofisi) üzerine yaptığı başvuruyla birlikte bir ilke imza atacak. Firma, ilk kez LG SmartWatch üzerinde bu deneyimi yaşayacak.

LG SmartWatch İle Kamera Deneyimi Geliyor

Patentte teknik özellikleriyle ilgili çok fazla bilgi bulunmayan LG SmartWatch, farklı bir tasarımı olmasa da ufak detayıyla gündem olacak. Birçok akıllı saat üretimi yapan firmaların her sene geliştirdikleri modellerin çok üstünde bir devrim yapacak LG tarafında hazırlıklar başladı. LG’nin yeni akıllı saatinde sunacağı mükemmel ötesi özellik ile akıllı telefonu cebinizden çıkarmadan kolaylıkla çekmek istediğiniz herhangi bir nesneyi anında yakalayabileceksiniz. Saatin işlevi diğer LG SmartWatch modelleri gibi olacak lakin ayrı bir özelliği de yer alacak. Bu ayrı özellik ise modüler kamera oluyor.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan LG SmartWatch patent görselleri.
Kaynak: PhoneArena
- Advertisement -

Firmanın yeni modüler kameralı saatiyle ilgili ortaya çıkan patent belgelerinde bu özellik için kordon kısmına bir yer ayrıldığı görülüyor. Özellikle LetsGoDigital adlı firmanın patent belgelerinde görülen bu detay, çekilen fotoğraf hakkında bilgiler de ortaya koyduğunu gösteriyor.

  LG Müşteri Hizmetleri & LG Teknik Servis Numaraları

Yeni akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı konusunda bilgi bulunmayan bu patentin 2019 yılına büyük bir damga vuracak gibi görünüyor. Firmanın yaklaşan CES 2019 etkinliğinde de tanıtabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

- Advertisement -
Önceki İçerikLG V20 US996 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı
Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

RELATED ARTICLES

Haberler

LG Q9 One Modeli Ortaya Çıktı!

Ahmet Dizdar -
  LG G7'de Qualcomm Snapdragon 845 İşlemcisi Kullanılacak
Firmanın ilk Android One projesine dahil akıllı telefon modeli LG G7 One sonrası yeni bir model daha...
Devamını Oku
Haberler

LG G7 Pie Açık Kaynak Kodları Yayımlandı

Ahmet Dizdar -
LG G7 ThinQ Android 9.0 güncellemesiyle ilgili yaptığımız haberimizde güncelleme tarihinin açıklandığını belirtmiştik. Çok net bir tarih...
Devamını Oku
Haberler

LG G7 Android Pie Güncelleme Tarihi Açıklandı

Ahmet Dizdar -
LG G7 ThinQ ile ilgili çalışmalarına devam eden firma, ilk olarak LG G7 Güney Kore modellerine Android...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Copyright 2015-2018 - LGDestek Türkiye Kullanıcıları
DİĞER İÇERİKLER

LG V20 US996 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

LG G6 Kore Modelleri Yeni Güncelleme Aldı!