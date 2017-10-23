LG SmartWorld ile LG Q6 ve LG Powerbank Kazanma Şansı Yakala!

LG Türkiye düzenlediği yarışmalar ile kullanıcılarına hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta yeni başlayan bir yarışamadan bahsedeceğiz. LG SmartWorld uygulaması üzerinden katılım göstereceğiniz yarışma sayesinde LG Q6 veya LG powerbank kazana bilirsiniz. Kampanya 24 Ekim – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında LG SmartWorld uygulaması üyelerine özel olarak düzenlenecek.

LG SmartWorld Uygulamasına Özel Yarışma Başlıyor

24 Ekim – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında LG SmartWorld uygulaması üyelerine özel düzenlenen bir kampanya ile kullanıcılar çok sayıda Qualcomm 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip 6500 mAh LG marka Power Bank ve LG Q6 kazanma şansı yakalayacaklar. Yarışmaya katılmak için ise, kullanıcıların LG SmartWorld uygulaması üzerinden LG Q6 ürün videosunu seyrettikten sonra video ile ilgili olan 5 soruya doğru cevap vermeleri gerekiyor.

Detaylı bilgiye LG SmartWorld uygulaması üzerinden ulaşılabilir. LG SmartWorld uygulamasını güncellemek ve telefonunuza indirmek için buraya tıklayınız.