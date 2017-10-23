LG SmartWorld ile LG Q6 ve LG Powerbank Kazanma Şansı Yakala!

LG Türkiye düzenlediği yarışmalar ile kullanıcılarına hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta yeni başlayan bir yarışamadan bahsedeceğiz. LG SmartWorld uygulaması üzerinden katılım göstereceğiniz yarışma sayesinde LG Q6 veya LG powerbank kazana bilirsiniz. Kampanya 24 Ekim – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında LG SmartWorld uygulaması üyelerine özel olarak düzenlenecek.
LG SmartWorld Uygulamasına Özel Yarışma Başlıyor
24 Ekim – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında LG SmartWorld uygulaması üyelerine özel düzenlenen bir kampanya ile kullanıcılar çok sayıda Qualcomm 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip 6500 mAh LG marka Power Bank ve LG Q6 kazanma şansı yakalayacaklar. Yarışmaya katılmak için ise, kullanıcıların LG SmartWorld uygulaması üzerinden LG Q6 ürün videosunu seyrettikten sonra video ile ilgili olan 5 soruya doğru cevap vermeleri gerekiyor.
Detaylı bilgiye LG SmartWorld uygulaması üzerinden ulaşılabilir. LG SmartWorld uygulamasını güncellemek ve telefonunuza indirmek için buraya tıklayınız.
Ben katıldım yarışmaya, çok heyecanlıyım umarım güzel sonuçlanır. 😀😀
1. LG nin güncelleme konusunda ne kadar vasat oldugu alenen bilinen birsey LG kullanicilarinin %90′ ı memnuniyetsizliginin otesinde uzaklasti.
2.LGdestekNet yazarlarinin yaptigi hata sadece buna keza tahmini bile olsa guncelleme konularinda tarih belirtmeleri ama bunun sebebi burdaki kullanicilarin yazarlari gereginden fazla bununla ilgili sıkıştırmalarindan ve kullanicilari bu toplulugu kaybetmek istemediginden dir guncellemeler kore tabanli olup LG Turkiye dahil artik guncelleme konusunda bilgi vermeyisidir yazar arkadaşlardan tarih konusunda tahmini bile olsa tarih vermemelerini rica ediyorum cunki zor durumda kaldiginiz gibi sanki guncellemeyi siz veriyormussunuz gibi bazi bilgi sahibi olmayan kullanicilarin gozunde dagitimi siz yapiyormus yada asilsiz tarihler veriyormus gibi algi olusturuyor.
3. Sony , Samsung , Huawei ve digerleri orta segment dahil Nougat a gecti hatta oreo cıkışını bekliyorlar ve kullanicilari hem kronik sorunlardan uzak hemde guncellemelerinden LG kullanicilarina nazaran cok daha memnunlar.
4. Ben orta segment K10 K430TR kullanicisiyim 2 yilini doldurucak ve bu sure zarfinda aldigi guncelleme 1 kez oda guvenlik yamasi tlfnu aldigimda sacma sapan gereksiz kamera iyilestirmesi guncellemesini saymiyorum , LG nin ara yuzunu akiciligini cok seviyorum ama donanim ile yazilim konusundaki destegi sunmamasi orta segment dahil en azindan 2 guncelleme vermesi gerekirken 1 guncellemeyle destegi kesiyor olmasi yasadigim kronik sorunlar dahil beni kaybetmis oldu.
5. Tekrar dile getirmek istiyorum burdaki yazar arkadaşlari Güncellemeler ne zaman gelicek su gun dediniz su tarih dediniz geldi gelmedi gibi soru yagmuruna tutmanin bir anlami yok cunki onlarin bilgisi dahilinde degil burasi fan toplulugu romlar guncelleme bilgileri yardim konulari genel sorunlar ve lg ile ilgi yenilikci haberler dışında beklentilere girmeyin yazar arkadaşlardan özellikle ricam ne kadar sık bogaz sorulara maruz kalsanizda tahmini bile olsa tarih vermeyin cunki insanlar kronik sorunlardan ve en onemlisi guncelleme konusunda ne kadar bıkmış usanmiş oldugu bu konuda ne kadar hassas olduklarindan zor durumda kalışınız hatta asilsiz gibi seyleri duymaniz bu hatayi yapmamanizi dilerim
G4 için nougat ne zaman gelecek artık gelse bile son güncelleme olur güvenlik ya da iyileştirme güncellemesi vermezler ağustos ayından beridir nougat bekliyorum bu kadar süre ben tek başıma uğraşsam bu işi çözer batarya ve performans sorunu olmayan yazılım çıkarırdım yeter daha ne kadar bekletecekler? Az kaldı 9.0 çıkacak biz hala 7 bekliyoruz sözde lg güncellemeleri en hızlı veren markaydı
Lg g4 e güncelleme vermediği gibi daha güncel cihazı olan g5 modelinede güncelleme vermiyor. Güvenlik güncellemesi yada 7.1 ne zaman gelecek?
Öncelik olarak LG G4 modeli ve diğer alt modeller için güncelleme çalışmaları yapılıyor. Final sürüme kavuşacak modeller bitirilip üst segmente geçiş yapılacak.
Lg g4’e 7.0 nougat ne zaman gelecek. 2017 nin 3. Çeyreği dediniz olmadı, ekim sonu dediniz gene olmadı. Yetkili her kimse kesin bir cevap verebilir mi? Gelmeyecekse eğer söyleyin boşa beklemeyelim..
Güncelleme kesinlikle gelecek, yurtdışı üzerinden sunulacak olmasından dolayı kontrollerin henüz tamamlanmadığı ve bu yüzden verilmediği söyleniyor.
Sn. Ahmet Dizdar, kendi yazdığınıza inanıyor musunuz ? Ben şahsen artık inanmıyorum.
3. Çeyrek bitti Ekim dediler..
Ekim bitti bitecek son kontroller yapılıyor dendi ucu açık..
Daha evvel de 6.0.1 gelecek demiştiniz, hem de kesinlikle, şimdi dediğiniz gibi. Ama maalesef hiç gelmedi. Bunun gibi 7.0 da hiç gelmeyecek.
Bi ihtimal gelse bile, çok sorunlu olacak ve öyle de kalacak. Bu sorunlar da hiç düzelmeyecek.
Saygılarımla.
Fiira Ak.
Güncelleme sorunlu olmasın diye kontrol aşaması uzun gerçekleştiriliyor. Güncelleme yayınlansaydı Eylül ayında dağıtılırdı ve 1 hafta içinde bitirilirdi lakin 6.0 güncellemesinin üstünde bir performansla 7.0 nougat güncellemesi hazırlanmaya çalışılıyor.
Ekim ayı bitmeden gelir mi bari ? Birisi gene 28 Ekim dedi.
Onu bunu bırakın da g4 e hala güncelleme gelmedi?
Lg G4 sahipleri Beyler beklemeyin bosuna gelmicek gelseydi simdiye 10 kere gelirdi koredeki telefona veriyorsa ordaki denemeler bitmiski veriyor buraya vermiyorsa demekki sıkıntılar sorunlar var ki vermiyorlar bosuna beklemeyin adminler lutfen sizde gerçeği söyleyin bosuna milleti umutlandirmayin
Smart world e girdim ama nedense yarismalar bölümünde böyle bir yarışmaya rastlamadım lütfen acilen yardımcı olur musunuz?
Yarışma ayın 24’ünde (yarın) başlıyor.