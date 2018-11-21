LG firmasının Amerika bölgesi için dağıttığı LG Stylo 3 Plus T-Mobile modeli için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncelleme detaylarında akıllı telefonun Ekim ayı güvenlik güncellemesi aldığı görülüyor.
LG Stylo 3 Plus V10k Yazılım Güncellemesi
Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG Stylo 3 Plus modeli V10k versiyonuna sahip oldu. Bu versiyonla optimize edilen akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması da 1 Ekim 2018 tarihine güncellenmiş oldu.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: LMTP45010K
- Kernel Sürüm: 4.9.65
- Yapım Numarası: OPR1.170623.032
- Güvenlik Yaması: 01.10.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası: TP45010k_00_1012.kdz
LG Stylo 3 Plus Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yayımlanan güncellemenin detaylarında firmanın hem telefondan hem de bilgisayardan güncellemeyi sunduğu belirtiliyor.
Akıllı telefon üzerinden yapmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek yeni yazılımı yükleyebilir.
Bu adımla henüz güncellemeye ulaşamayanlar bilgisayar yoluyla güncellemeyi deneyebilir. Bunun için gerekli program ise LG Bridge oluyor. Bu programla hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programın gerekli dosyaları ve kullanım kılavuzu için buraya tıklayın.
Son olarak yine bilgisayar yoluyla güncelleme yapabileceğiniz bir program daha var. Manuel yükleme aracı olarak geçen LG UP programı sayesinde KDZ Dosyası kullanılarak güncelleme yapılabiliyor. Programın gerekli tüm bilgileri için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefon üzerinde güncellerken wi-fi ağı ile güncellemeye özen gösterin.
- Telefonunuzda en az %50 şarj seviyesi olduğuna dikkat edin.
- Güncelleme sonrası oluşabilecek yazılımsal hatalara karşı hard reset atabilirsiniz. Bu yöntemle ilgili bilgi için buraya tıklayın.