LG firmasının Amerika bölgesi için dağıttığı LG Stylo 3 Plus T-Mobile modeli için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncelleme detaylarında akıllı telefonun Ekim ayı güvenlik güncellemesi aldığı görülüyor.

LG Stylo 3 Plus V10k Yazılım Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG Stylo 3 Plus modeli V10k versiyonuna sahip oldu. Bu versiyonla optimize edilen akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması da 1 Ekim 2018 tarihine güncellenmiş oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LMTP45010K

Kernel Sürüm: 4.9.65

4.9.65 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.10.2018

: 01.10.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: TP45010k_00_1012.kdz

LG Stylo 3 Plus Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefon üzerinde güncellerken wi-fi ağı ile güncellemeye özen gösterin.

ağı ile güncellemeye özen gösterin. Telefonunuzda en az %50 şarj seviyesi olduğuna dikkat edin.

şarj seviyesi olduğuna dikkat edin. Güncelleme sonrası oluşabilecek yazılımsal hatalara karşı hard reset atabilirsiniz. Bu yöntemle ilgili bilgi için buraya tıklayın.