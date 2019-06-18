LG Stylo 5 Akıllı Telefonunun Kılıfı Sızdırıldı!

LG’nin yeni akıllı telefonu LG Stylo 5 ile ilgili ilk gelişme yaşandı. Güney Koreli firmanın yeni akıllı telefonuyla ilgili yapılan sızıntıda kılıfı sızdırıldığı görülüyor. Bu kılıfla birlikte tasarım noktasında birçok şeyi belli olan yeni modelin ne zaman tanıtılacağı da bilgiler arasında yer alıyor.

LG Stylo 5 Kılıfı Sızdırıldı

Firmanın yeni akıllı telefonunun sızdırılan kılıfına bakıldığında şeffaf silikon bir kılıf olduğu görülüyor. Kılıfın kapladığı akıllı telefonun detaylarına inildiğinde telefonun solunda güç tuşu yer alırken sağında ise ses açma-kapama tuşları bulunuyor.

Arka tarafına baktığımızda akıllı telefonda tek arka kamera olacağı görülüyor. Bu kameranın altında LED Flash ve onun altında parmak izi okuyucu yer alıyor. Ön tarafta da tek kamera yer alırken akıllı telefonun çentiksiz 18:9 Full Vision ekran ile geldiği görüntüye yansıyor.

Telefonun altında 3.5 mm kulaklık girişi yerini alırken onun yanında bir adet mikrofon, yeni nesil data girişi USB Type–C ve mono hoparlör bulunuyor.

Yeni akıllı telefon modeliyle ilgili teknik özellik tarafında bir bilgi bulunmazken sızdırılan kaynaklarca belirtilen bilgiye göre serinin amiral gemisi modeli Haziran ayı içerisinde tanıtılabilir.

Akıllı telefonun tanıtıldıktan sonra sadece Güney Kore ve Amerika topraklarında marketlerdeki yerini alacağı bilgisi de eklenen notlar arasında bulunuyor. Daha önce de LG Stylo 4 modeli tanıtılmış olup Amerika ve Güney Kore bölgelerinde satışa sunulmuştu.