LG Stylo 6 Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Güney Koreli firmanın rakibi olan Samsung ile rekabeti üzerine piyasaya sunmaya başladığı Stylo serisinin yeni üyesi LG Stylo 6 tanıtıldı. Yeni akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Akıllı telefonun satışı şu an için Boost Mobile telekomünikasyon şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

LG Stylo 6 Teknik Özellikleri

Telefonun ekran tarafına baktığımızda bizleri 6.8 inç büyüklüğünde bir IPS LCD panel karşılıyor. Bu panelin çözünürlüğü 1080p FHD+ olarak gelirken ekran formatı da 20:9 Full Vision olarak sunuluyor.

LG serilerinden V serisinde LG V60 ThinQ modeline benzetilen akıllı telefonun işlemci tarafında MediaTek Helio P35 yer alıyor. Bu işlemci, 8 çekirdekli olup ARM-Cortex A53 çipsetiyle 2.3 GHz frekans hızı sunuyor. İşlemcinin yanında gelen grafik birimi ise IMG PowerVR GE8320 GPU oluyor. Akıllı telefonun hafızasında 64 GB depolama birimi yer alırken 4 GB RAM bellekle geldiği görülüyor.

Kameralar tarafında çok fazla özelliği belirtilmeyen modelin arka tarafta 3 kamerası yer alıyor. Sırasıyla ana kamera, geniş açılı kamera ve derinlik sensörü kamerası olan bu lenslerin 13 MP çözünürlük sunduğu belirtiliyor. Ön kamerası da 13 MP çözünürlüğünde olan akıllı telefonun batarya kapasitesi 4000 mAh olarak karşımıza geliyor. İşletim sistemi olarak Android 10 Q ile kutudan çıkacak modelin satış fiyatı 220$ olarak belirtildi.

Akıllı telefonun satışı ilk paragrafımızda da belirttiğimiz gibi Amerika ve Avustralya bölgesine bağlı bir telekomünikasyon şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.