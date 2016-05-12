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LG Stylus 2 K520 modeli için avrupada Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi başladı. Şuan ülkemizde satışı bulunlayan cihaz için LG Bugün yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Avrupa’da LG Stylus 2 (LG K520) Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi MMB29M yapım numaraı ile yayımlandı, bazı hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları getiren gümcelleme ile yazılım sürümü K52010b oluyor.

11 Mayıs’da başlayarak, Fransa, Yunanistan, Birleşik Krallık, Macaristan, İtalya, Polonya, İspanya ve Romanya’da LG Stylus 2 (K520) kullanıcıları Güncellemeyi LG Bridge ile yüklemesi gerekiyor.

Stok KDZ firmware LG Stylus 2 (K520) için de LG sunucusundan yüklenebilir. Manuel olarak yükseltmek için LG Stylus 2 K520 için Stok Firmwareyi LG UP Aracı ile Güncelleştirme yükleyebilirsiniz

Download LG Stylus 2 K520 Stock Firmware: