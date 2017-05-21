LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG yeni orta seviye akıllı telefonu Sylus 3 Plus modelini duyurdu. LG, bu yılki CES 2017 fuarında Stylus 3 modelini tanıtmıştı. Aradan çok fazla zaman geçmeden ailenin yeni üyesi LG Stylus 3 Plus’ı da duyurdu. Haziran veya temmuz ayı gibi Stylus 3 Plus modelinin ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Şuanda LG Stylus 3 modeli Türk Telekom bayilerinde kampanyalı fiyatları ile satışı yapılıyor.

LG Stylus 3 Plus Özellikleri

Gücünü Snapdragon 435 yonga setinden alan akıllı telefon, sekiz çekirdekli 1.4GHz işlemciye sahip. 5.7-inç full HD ekrana sahip olan LG Stylus 3 Plus, 2GB RAM, dahili hafıza, Android 7.0 Nougat işletim sistemi, 3,080mAh pil, parmak izi sensörü ve stylus kalem bulunuyor.

Flaş desteği ve otofokus desteği bulunan 13 megapikselli bir arka kamerası var. Önde, yüz tanıma özelliği ve 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamera bulunuyor. LG Stylus 3 Plus, 14 saatlik konuşma süresi ve 25 saatlik bekleme süresi sunacak şekilde derecelendirilmiş 3080mAh bir pil içerir. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi b / g / n, Bluetooth v4.2, NFC ve 4G VoLTE desteği bulunur. Stylo 3 Plus, henüz ülkemizde satışı bulunmuyor. Fiyat konusunda ise 225 dolarlık bir etikete sahip. Ülkemizde yaklaşık 1.500 TL – 2.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.

LG Stylus 3 Plus Kutu Açılımı