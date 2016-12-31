LG Stylus 3 Teknik Özellikleri

2016 yılının Nisan-Mayıs aylarında Stylus 2 serisinin tanıtımını yapan LG, yeni seriden beklediği ilgiyi alarak Stylus 3 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. LG Stylus 2‘den bir tık üstte, LG Stylus 2 Plus modelinden de bir tık altta duracak olan Stylus 3 CES 2017 fuarında tanıtılacak. Sizler için LG Stylus 3 modelinin özelliklerini derledik ve sıraladık.

Tasarım

Adından da anlaşılacağı gibi Stylus kaleme sahip olan model, 155.6 x 79.8 x 7.4 mm boyutlarıyla LG Stylus 2 Plus‘a çok yakın durmaktadır. Ağırlık olarak LG Stylus 2 Plus modelinden 3 gr fazla ağır olan telefon 149 gr ağırlığa sahip ve sert plastik malzeme ile karşımıza çıkmaktadır. LG Stylus 2 Plus’ta 3 renk seçeneği bulunurken LG Stylus 3 modelinde Titan ve Pink Gold renk seçenekleri sunulmaktadır.

Ekran

LG Stylus 3‘ün ekranı LG Stylus 2 Plus modeliyle aynı durmaktadır. 5.7 inç büyüklüğündeki büyük ekranı bizlere 1280 x 720p çözünürlük sunmakta ve 258 ppi yoğunluğu ile ekran keskinliğini bizlere yeteri kadar yaşatmaktadır. IPS LCD ekran kullanan LG Stylus 3’ün %72.1’lik ekran/gövde oranı bulunmaktadır.

Donanım

LG Stylus 2 serisinde Qualcomm tercih eden firma, LG Stylus 3 modelinde MediaTek’in MT6750 çipsetini kullanmaktadır. Bu çipset 8 çekirdekli olup her biri 1.5 GHz hızında çalışmaktadır. Grafik birimi tarafında Mali T860MP2 GPU’su kullanan LG Stylus 3’te micro SD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili depolama ve 3 GB RAM kapasitesi bulunmaktadır.

Kamera

LG Stylus 3, arkada ve önde olmak üzere iki kamera bulundurmaktadır. Arka kamerası LED Flash destekli ve 13 MP çözünürlüğünde olan telefon, sunduğu kamera ile bizlere 1080 & 30 fps video çekme imkanı sunmaktadır. Önde de LED Flash desteği sunan 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer veren LG Stylus 3, öz çekimlerde yeteri kadar tatmin etmektedir.

Batarya ve Bağlantılar

LG V20 ile aynı batarya kapasitesine sahip olan LG Stylus 3‘te 3200 mAh kapasitesinde çıkarılabilir batarya bulunmaktadır. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelecek olan LG Stylus 3 batarya performansında oldukça bizi etkileyecek gibi görünüyor. Bağlantılarda Wi-Fi tarafında 802.11 a/b/g/n desteği sunan telefon, Bluetooth 4.2, NFC, FM Radyo gibi özellikleri de bulundurmaktadır. Micro USB 2.0 girişi kullanan telefon güvenlik tarafını parmak izi okuyucu ile korumaktadır.