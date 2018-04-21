Akıllı telefon üretiminde 2016 yılında başlayan Stylus serisinin yeni modeli LG Stylus 4 ortaya çıktı. Daha önce LG Stylus 2, Stylus 2 Plus ve Stylus 3 modellerini tanıtan firma, yeni modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Aniden ortaya çıkan yeni akıllı telefon modelinin birkaç teknik özelliği de biliniyor. Yeni model Stylus 4‘ün nerede tanıtılacağı bilinmiyor.

LG Stylus 4 Göründü

LG firmasının giriş-orta segment arası akıllı telefon modelleri olan Stylus serisinin yeni üyesi göründü. Daha önce Stylus 2, Stylus 2 Plus ve Stylus 3 modellerini tanıtan firmanın bu seneki modeli Stylus 4 olacak. Amerika ve bazı ülkelerde LG Stylo 4 olarak anılan yeni akıllı telefonun birkaç teknik özelliği de biliniyor. Teknik özelliklerle ilgili bilgi veren yabancı kaynakların yeni akıllı telefon özelliklerinde Stylus 3 modeline göre az bir gelişme olacağı söyleniyor.

LG Stylus 4 akıllı telefon modelinin ekran özelliklerine bakıldığında 5.7 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720p çözünürlükte geleceği belirtiliyor. Aynı özellikler LG Stylus 3 modelinde de görülmüştü. Yonga seti henüz bilinmeyen yeni akıllı telefon modelinin Snapdragon 400 serisi ile çalışacağı düşünülüyor. Eski model Stylus 3 içinde Snapdragon 425 işlemcisi yer almıştı. RAM ve depolama kapasiteleri bilinmeyen akıllı telefonun 2 GB RAM ve 16 GB depolama ikilisiyle gelme olasılığı yüksek görünüyor.

Kameraları ile ilgili teknik özellik detayları belli olmayan Stylus 4 modelinin 3200 mAh batarya kapasitesi olacak. Aynı kapasite değerini Stylus 3 modelinde kullanan firmanın yeni akıllı telefonu için sunduğu yazılım ise Android 7.0 Nougat işletim sistemi oluyor. Akıllı telefonun nerede ve ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor. Bu durumlarla ilgili tahmin yapıldığında Stylus 4 modelinin LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ modelleriyle birlikte 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde tanıtılacağı düşünülüyor.