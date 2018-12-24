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LG Tablet Hakkında Patent Görselleri Ortaya Çıktı!

By Ahmet Dizdar
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Yeni bir patent üzerinde çalışan Güney Koreli firmanın farklı bir alanda belgeleri sızdırıldı. Sızdırılan bu patent belgelerinde LG Tablet görselleri görülüyor. Mobil tarafında toparlanmaya çalışan firmanın bu alandaki rakipleri Samsung ve Apple olunca ayakta durabileceği düşüncesi azalıyor.

LG Tablet İle Rakiplere Yarış Açılacak

LG Tablet ile birlikte piyasaya atılmaya devam edecek olan firmanın patentine yer alan tablet görseli bizlere birkaç özelliğini de anlatmış oluyor. İlk olarak neredeyse çerçevesiz ekran ile gelecek olan tabletin kablosuz özelliği oldukça işe yarayacak.

LG Tablet hakkında LetsGoDigital firmasının verdiği patent görsel örneği. Kaynak: PhoneArena
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Tablet, kablosuz özelliği ile birlikte kullanıcılara kablosuz klavye deneyimi sunabilecek. Sızdırılan görsel LetsGoDigital tarafından paylaşılıyor ve tabletle kablosuz klavyenin bir paket halinde olduğunu gösteriyor. Doğruluğu kesin olmayan bu tabletin piyasada orta segmente hitap edeceği söyleniyor. İnce ve oldukça şık bir tasarıma sahip olma ihtimali bulunan tabletin diğer özellikleri ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Tablet hakkında tanıtımla ilgili de bilgi bulunmasa da bu patentin ortaya çıkması, akıllara yakın bir tarihte tanıtılabileceğini getiriyor. Firmanın Apple ve Samsung karşısında bu tablet dünyasındaki rekabeti nasıl olacak ve ne kadar sürecek çok merak ediliyor.

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