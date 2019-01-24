Telefon konusunda rakiplerinin bir adım önünde olan LG serisi, akıllı telefon piyasasında oldukça iddalı bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Tabi her telefonda yaşanabilecek sorunlar olduğu gibi bazen telefon görüşmesi yaparken sorunlar yaşaya biliyoruz. Gelin birlikte sorunların çözümlerine göz atalım.
Telefon Görüşme Sorunları ve Çözümleri
LG G FLEX
Telefon görüşmesi yapamıyorum diyorsanız, probleminiz için 10 olası çözüm bulduk incelemek için okumaya devam edin.
Kısıtlı numaralar telefondan hangi numaralara telefon açılacağını ve mesaj gönderileceğini özel olarak belirlemeyi mümkün kılar. Sabit arama numaraları etkinleştirildiğinde, sadece onaylanmış bulunan numaraları arayabilir ve o numaralara mesaj gönderebilirsiniz.
Sabit arama numaralarını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın
- “Sabit Arama Numaraları” bulunTelefon ikonu‘na basın.Menü ikonu‘na basın.Çağrı ayarları‘na basın.Sabit Arama Numaraları‘na basın.
- Sabit arama numaralarını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın(Güncel ayara bağlı olarak) SAN’ı etkinleştir‘e veya SAN’ı devre dışı bırak‘a basın.PIN2-kodunuzu girin, ve Tamam‘a basın.
- Başlangıç ekranına dönünBitirmek ve başlangıç ekranına geri dönmek için ev ikonu‘na basın.
Telefon görüşmesi yapamıyorum
- Şebeke sinyalinin olmadığı ya da zayıf olduğu bir bölgede bulunuyorsanız, telefon bir şebeke bulamayacaktır, ve siz de telefon görüşmesi yapamayacaksınız.
- Şebeke sinyalinin daha güçlü olduğu bir bölgeye geldikten sonra tekrar deneyin.
- Belli bir numaraya telefon açma konusunda problem yaşıyorsanız, bunun nedeni karşı tarafta bir hata bulunması olabilir.
- Başka bir numarayı aramaya çalışın. Başka bir numarayı aramak mümkünse, muhtemelen hata daha önce aramaya çalıştığınız tarafta bulunmaktadır.
- Şebekeyle ilgili geçici bir süreliğine problem olabilir, bu da telefon görüşmesi yapmanızı engelleyebilir.
- Başka bir bölgeye geldiğiniz zaman, tekrar deneyiniz.
- Telefonunuz sadece 4G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 4G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz.
- Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G, hem 3G, hem de 4G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur.
- Numaranız kapanmışsa, telefon görüşmesi yapmak istediğiniz zaman, bu konuda size bilgi verilir. Müşteri hizmetleriyle irtibata geçmenizi öneririz.
- Aboneliğinizde yurt dışı dolaşım etkinleştirilmemişse, yurt dışında bulunuyorken telefon görüşmesi yapamazsınız.
- Aboneliğinizde yurt dışı dolaşımı etkinleştirmek için Müşteri Hizmetleri‘yle irtibata geçin.
- Şebeke seçimini manuel olarak ayarlamayı etkinleştirmişseniz, ve seçmiş olduğunuz şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorken, telefon görüşmesi yapamazsınız.
- Uçuş modu etkinleştirilmişse, telefonun radyo özellikleri devre dışı bırakılmıştır. Bu, telefon görüşmesi yapamazsınız anlamına gelmektedir.
- Faturasız hattınızda para kalmamışsa, telefon görüşmesi yapamazsınız.
LG G2
Yukarıda LG G Fex’de anlattığımız rakamlarla ifade edilmiş yazılar LG G2 içinde geçerlidir ondan farklı olarak ne gibi çözümler var birlikte göz atalım.
- Telefonunuz sadece 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 3G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz.
- Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G hem de 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur.
- Şebeke seçimini manuel olarak ayarlamayı etkinleştirmişseniz, ve seçmiş olduğunuz şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorken, telefon görüşmesi yapamazsınız.
Şebeke seçin
- “Şebeke seçimi” bulunTelefonun en üst kenarından başlayarak, parmağınızı ekran üzerinde aşağıya doğru sürükleyin.Ayarlar ikonu‘na basın.Ağlar menü sekmesine basın.İnternet paylaşımı & Ağlar‘a basın.Mobil şebekeler‘e basın.Şebeke seçimi‘ne basın.
- Bir adım seçinAşağıdaki adımlardan birini seçin:Şebekeyi manuel olarak seçin,
Şebekeyi otomatik olarak seçin,
- 2a – Şebekeyi manuel olarak seçinŞebeke ara‘ya basın.Telefon erişilebilir şebekeleri ararken bir müddet bekleyin.İstediğiniz şebeke‘ye basın.Bir müddet sonra, seçtiğiniz şebekeye erişiminizin olup olmadığı ekranda görülecektir.
- 2b – Şebekeyi otomatik olarak seçinOtomatik olarak seç‘e basın.
- Başlangıç ekranına dönünBitirmek ve başlangıç ekranına geri dönmek için ev ikonu‘na basın.
LG G3
Yukarıda LG G Flex’de anlattığımız rakamlarla ifade edilmiş yazılar LG G3 içinde geçerlidir ondan farklı olarak ne gibi çözümler var birlikte göz atalım.
- Telefonunuz sadece 4G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 4G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz.
- Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G, hem 3G, hem de 4G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur.
Uçuş modu etkinleştirilmişse, telefonun radyo özellikleri devre dışı bırakılmıştır. Bu, telefon görüşmesi yapamazsınız anlamına gelmektedir.
Uçuş modu nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır?
Uçuş modu nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır?
- Telefonun en üst kenarından başlayarak ekran üzerinde parmağınızı aşağıya doğru sürükleyin.
- Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Uçak modu‘na basın.
- Bu özelliği etkinleştirirseniz:
- Tamam‘a basarak onaylayın.
LG G4
Yukarıda LG G Flex‘de anlattığımız rakamlarla ifade edilmiş yazılar LG G4 içinde geçerlidir ondan farklı olarak ne gibi çözümler var birlikte göz atalım.
- Telefonunuz sadece 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 3G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz.
- Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G hem de 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur.
LG G5
- Değişik bölgelerde şebeke sinyali farklı olabilir, ve bazı bölgelerde şebeke sinyali telefon görüşmesi yapmayı mümkün kılamayacak denli az olabilir. Şebeke sinyalinin daha güçlü olduğu bir bölgeye geldikten sonra tekrar deneyin.
- Telefonu belli bir şebeke türünü kullanmaya ayarlamışsanız, seçmiş olduğunuz şebeke türü erişim kapsamında değilse, telefonunuz şebeke bağlantısı kuramayacaktır.
Şebeke türü nasıl seçilir?
- “Ağ Modu” bulunParmağınızı ekranın en üst kısmından aşağı doğru sürükleyin.Ayarlar ikonuna basın.Ağlar‘a basın.Daha fazla‘ya basın.Mobil şebekeler‘e basın.Ağ Modu‘na basın.
- Şebeke türü nasıl seçilir?
- İstediğiniz şebeke türüne basın.
- Başlangıç ekranına nasıl geri dönülür?
- Bitirmek ve başlangıç ekranına geri dönmek için evikonuna basın.
- Uçuş modu etkinleştirildiğinde, mobil şebekeye olan bağlantı da dahil olmak üzere telefonun bütün kablosuz bağlantıları devre dışı bırakılır.
Uçuş modu nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır?
- Uçuş modu nasıl etkinleştirilir?Aç/kapat düğmesine basın ve ekranda pop-up menü belirene kadar düğmeyi basılı tutun.Uçak modu AÇIK‘a basın.AÇ‘a basın.
- Uçuş modu nasıl devre dışı bırakılır?Aç/kapat düğmesinebasın ve ekranda pop-up menü belirene kadar düğmeyi basılı tutun.Uçak modu KAPALI‘ya basın.
- Giden aramaları engelle etkinleştirilmişse, telefonunuzdan arama yapamazsınız.
Arama engellemeleri nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır?
- “Çağrı engelleme” bulunTelefon ikonunabasın.Menü ikonuna basın.Çağrı ayarları‘na basın.Daha fazla‘ya basın.Çağrı engelleme‘ye basın.
- Çağrı engellemeleri nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır?Çağrı engelleme fonksiyonunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için istediğiniz engelleme türü‘ne basın.Çağrı engelleme şifrenizi girin, ve AÇ‘a basın. 1111 varsayılan engelleme şifrenizdir.
Başlangıç ekranına nasıl geri dönülür?
LG OPTİMUS 3D MAX
Yukarıda LG G Flex’de anlattığımız rakamlarla ifade edilmiş yazılar OPTİMUS 3D MAX içinde geçerlidir ondan farklı olarak ne gibi çözümler var birlikte göz atalım.
- Telefonunuz sadece 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 3G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz.
- Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G hem de 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur.
- Şebeke seçimini manuel olarak ayarlamayı etkinleştirmişseniz, ve seçmiş olduğunuz şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorken, telefon görüşmesi yapamazsınız.
- Şebeke seçimi” bulunUygulamalar‘a basın.Ayarlar‘a basın.Kablosuz ağ ayarları‘na basın.Şebeke seçimi‘ne basın.
- Bir adım seçinAşağıdaki adımlardan birini seçin:Şebekeyi manuel olarak seçin,Şebekeyi otomatik olarak seçin,
- 2a – Şebekeyi manuel olarak seçinŞebeke ara‘ya basın.Telefon erişilebilir şebekeleri ararken bir müddet bekleyiniz.Ekranda şimdi erişilebilir şebekelerin bir listesi görülmektedir.İstediğiniz şebeke‘ye basın.Bir müddet sonra, seçtiğiniz şebekeye erişiminizin olup olmadığı ekranda görülecektir.
- 2b – Şebekeyi otomatik olarak seçinOtomatik olarakseç‘e basın.Telefon şebeke ararken bir müddet bekleyiniz.
- Bitirin
- Bitirmek ve bekleme konumuna geri dönmek için Ev tuşu‘na basın.
- Uçuş modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın
- Aç/Kapat‘a basın ve düğmeyi bir müddet basılı tutun.
- Uçak modu‘na basın.
LG X SCREEN
Yukarıda LG G Flex’de anlattığımız rakamlarla ifade edilmiş yazılar LG X SCREEN içinde geçerlidir ondan farklı olarak ne gibi çözümler var birlikte göz atalım.
Değişik bölgelerde şebeke sinyali farklı olabilir, ve bazı bölgelerde şebeke sinyali telefon görüşmesi yapmayı mümkün kılamayacak denli az olabilir.