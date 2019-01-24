Telefon konusunda rakiplerinin bir adım önünde olan LG serisi, akıllı telefon piyasasında oldukça iddalı bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Tabi her telefonda yaşanabilecek sorunlar olduğu gibi bazen telefon görüşmesi yaparken sorunlar yaşaya biliyoruz. Gelin birlikte sorunların çözümlerine göz atalım.

Telefon Görüşme Sorunları ve Çözümleri

LG G FLEX

Telefon görüşmesi yapamıyorum diyorsanız, probleminiz için 10 olası çözüm bulduk incelemek için okumaya devam edin.

Kısıtlı numaralar telefondan hangi numaralara telefon açılacağını ve mesaj gönderileceğini özel olarak belirlemeyi mümkün kılar. Sabit arama numaraları etkinleştirildiğinde, sadece onaylanmış bulunan numaraları arayabilir ve o numaralara mesaj gönderebilirsiniz.

Sabit arama numaralarını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın “Sabit Arama Numaraları” bulun Telefon ikonu ‘na basın. Menü ikonu ‘na basın. Çağrı ayarları ‘ na basın. Sabit Arama Numaraları ‘na basın.

Sabit arama numaralarını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın (Güncel ayara bağlı olarak) SAN’ı etkinleştir ‘e veya SAN’ı devre dışı bırak ‘ a basın. PIN2-kodunuzu girin, ve Tamam ‘ a basın.

Başlangıç ekranına dönün Bitirmek ve başlangıç ekranına geri dönmek için ev ikonu ‘na basın. Telefon görüşmesi yapamıyorum Şebeke sinyalinin olmadığı ya da zayıf olduğu bir bölgede bulunuyorsanız, telefon bir şebeke bulamayacaktır, ve siz de telefon görüşmesi yapamayacaksınız. Şebeke sinyalinin daha güçlü olduğu bir bölgeye geldikten sonra tekrar deneyin. Belli bir numaraya telefon açma konusunda problem yaşıyorsanız, bunun nedeni karşı tarafta bir hata bulunması olabilir. Başka bir numarayı aramaya çalışın. Başka bir numarayı aramak mümkünse, muhtemelen hata daha önce aramaya çalıştığınız tarafta bulunmaktadır. Şebekeyle ilgili geçici bir süreliğine problem olabilir, bu da telefon görüşmesi yapmanızı engelleyebilir. Başka bir bölgeye geldiğiniz zaman, tekrar deneyiniz. Telefonunuz sadece 4G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 4G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz. Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G, hem 3G, hem de 4G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur. Numaranız kapanmışsa, telefon görüşmesi yapmak istediğiniz zaman, bu konuda size bilgi verilir. Müşteri hizmetleriyle irtibata geçmenizi öneririz. Aboneliğinizde yurt dışı dolaşım etkinleştirilmemişse, yurt dışında bulunuyorken telefon görüşmesi yapamazsınız. Aboneliğinizde yurt dışı dolaşımı etkinleştirmek için Müşteri Hizmetleri‘yle irtibata geçin. Şebeke seçimini manuel olarak ayarlamayı etkinleştirmişseniz, ve seçmiş olduğunuz şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorken, telefon görüşmesi yapamazsınız. Uçuş modu etkinleştirilmişse, telefonun radyo özellikleri devre dışı bırakılmıştır. Bu, telefon görüşmesi yapamazsınız anlamına gelmektedir. Faturasız hattınızda para kalmamışsa, telefon görüşmesi yapamazsınız.

LG G2

Yukarıda LG G Fex’de anlattığımız rakamlarla ifade edilmiş yazılar LG G2 içinde geçerlidir ondan farklı olarak ne gibi çözümler var birlikte göz atalım.

Telefonunuz sadece 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmışsa, şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya 3G şebekesinin olmadığı bölgelerde bulunuyorken, telefon şebekeyi bulamaz. Şebeke türünü değiştirin, böylelikle telefon hem 2G hem de 3G şebekesine bağlantı kurmaya ayarlanmış olur. Şebeke seçimini manuel olarak ayarlamayı etkinleştirmişseniz, ve seçmiş olduğunuz şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorken, telefon görüşmesi yapamazsınız.