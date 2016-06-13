LG Teknik Servis İLETİŞİM

Bu uygulama LG telefonlar için uyumludur. Hangi LG cihazlarda çalıştığı konusunda henüz bir bilgimiz yok ancak LG G4 Stylus’da denememizde birkaç sorun ile karşılaştık.

Test edilen modeller;

LG G2; Kamera uygulaması yükleniyor fakat bir süre sonra ”durduruldu” hatası veriyor.

LG G3; Bir kaç hata dışında sorunsuz çalışıyor.

LG G4c; Bir kaç hata dışıında sorunsuz çalışıyor.

LG G4; sorunsuz çalışıyor.

Öncelikle uygulamanın özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Kamera içindeki mod özellikleri:

Normal

Çek ve Netleştir

Dinamik Ton (HDR Çekim) – (Uyarı: Bir hata oluştu)

Panorama

VR Panorama

Çoklu Çekim

Güzelleştiren Renkler

Çift Kamera (Çalışmıyor)

Zaman yakalama

Akıllı Çekim

Spor

Gece

Bu modlar içerisinde sadece 3 seçenek uyarı verip çalışmıyor.

Bunlardan birincisi Çek ve Netleştir özelliği. Bu özelliği açtıp deklanşör tuşuna bastığımızda “Bir Hata Oluştu” uyarısı çıkıyor. Bu sorunun neden kaynaklandığı konusunda bilgi sahibi değiliz. İkinci olarak VR Panorama özelliğini aktifleştirdiğimizde ise “Kamera Durdu” hatasını aldık. Üçüncü olarak ise Çift Kamera özelliğini yine açtığımızda siyah ekranda kalıyor ve sol tarafta bir menü açılıyor ancak dokunduğumuzda herhangi bir etkileşim olmuyor ve bir süre sonra “Kamera beklenmedik bir şekilde durdu” hatasını veriyor.

Diğer özelliklerin tümü çalışır durumda.

Ayarlar kısmından istediğimiz Çözünürlük boyutunu ayarlayarak çekimlerimizi yapabiliyoruz. Odaklama özelliğinde ise yüz izleme modu da bulunmaktadır. Kamera ışık parlaklığını kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ve ISO değerini kendi çekim kalitemize uygun bir şekilde ayarlamamıza olanak tanıyor.

Diğer özelliklerini de kısaca sıralayacak olursak;

Beyaz Dengesi

Renk Efekti

Screen lux

Coğrafi Etiketleme

Sesli komut özelliği ile çekim yapabilme (Cheese shutter)

Zamanlayıcı

Ekrana dokunma ile çekme (Touch shutter)

Farklı Deklanşör sesleri seçebilme

Ses tuşu ile çekim veya uzaklık-yakınlık ayarlayabilme

Ayarları sıfırlama

Yükleme işlemine başlamadan önce Ayarlar-Genel-Güvenlik/Bilinmeyen Kaynaklar aktif olduğundan emin olun.

NOT: Yukarıdaki çalışmayan özellikler her telefonda çalışmayacak diye bir durum yok. Denemenizde fayda var ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyor olacağız.