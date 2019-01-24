Teknolojinin üst seviyelere çıkması ile birlikte artık akıllı telefon, bilgisayar ve tablet derken televizyonlar da akıllı bir hale geldi. LG tarafından üretilen Smart TV‘ler yoğun ilgi görüyor. Ancak LG Smart TV internete bağlanmama sorunu da kullanıcıların canını epey sıkan bir problem olarak karşımıza çıkıyor.

Bir çok yerde Wifi yani diğer ismiyle kablosuz internetin erişim gücünü arttırmak için çeşitli yöntemler ve programlar kullanılıyor. Bu cihazlar normal TV Anteni özelliği ile çalışmadıkları için manuel yöntemler bazı durumlarda işe yaramayabilir. Farklı bir frekansta çalışırlar. Sıkça internete bağlanmama sorununu yaşıyoruz, kablosuz bir cihazın erişimini en üst seviyeye ulaştırmak için ilk yapılacak yöntem ise Wifi modemi ile laptop, telefon vb. cihaz arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Diğer bir yöntem de Wifi cihazının yüksek ve önünde herhangi bir eşya olmadan kullanılmasıdır.

Elektronik cihazlardaki bazı ayarların eksik olması ya da parçanın sağlam çalışmaması bu tür sorunları da beraberinde getirebilir.

LG Smart TV İnternete Neden Bağlanmaz ?

İnternete bağlanma konusunda sorun sadece televizyonunuzda olmayabilir. Modeminiz ya da servis sağlayıcınızdan kaynaklanan bir sorun olarak da ortaya çıkabilir.

Wi-Fi Ayarlarının Tam Olarak Yapılamaması

Sorunun ilk sebebi olarak bu durumu gösterebiliriz. Çünkü Wi-Fi ayarlarının eksiksiz yapılması gerekmektedir. Bir harf ya da sayının yanlış yazılması halinde bağlantı sağlanmayacaktır.

Wi-Fi Cihazının Bozulmuş Olması

Eğer cihazınızda Wi-Fi kısmına giremiyorsanız ya da herhangi bir Wi-Fi noktası bulamıyorsa, televizyonun içerisindeki Wi-Fi sağlayıcısı bozulmuş olabilir. Bu durumda değiştirilmesi gerekmektedir.

Modemde Engelleme Olması

Sorun televizyonunuzda değil de modeminizde de olabilir. Eğer bilgisayar ve telefondan internete bağlanıyor ancak televizyondan bağlanamıyorsanız, modemde MAC koruması olabilir. MAC korumasını etkisiz hale getirin ya da televizyonun MAC kodunu ekleyin.

LG Smart TV İnternete Bağlanma Sorunu Nasıl Çözülür ?

Wi-Fi Ayarlarını Gözden Geçirin: Mutlaka Wi-Fi adınıza ve şifrenize dikkat edin. Daha önce şifre girdiyseniz, ağı unutmasını sağlayın ve tekrar doğru şifreyi girin.Büyük küçük harf duyarlıdır. Bu yüzden mutlaka girerken şifreyi teyit edin.

Modem Engellemesini Kaldırın: Yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise modem engellemelerini kaldırmaktır. Zaman zaman modemlerde güvenlik amaçlı olarak MAC koruması ya da cihaz engellemesi olur. Güvenliğin etkin olmadığından emin olun.

Wi-Fi Donma Sorunu Yaşıyorsanız Aşağıdaki Sebeplerden Kaynaklanıyor Olabilir

Tarayıcıdan kaynaklıysa, tarayıcınızın geçmişini silin son geçmiş bilgisini tümü olarak seçin ve ek olarak tarayıcınızı sıfırlayın.

son geçmiş bilgisini tümü olarak seçin ve ek olarak tarayıcınızı sıfırlayın. Modemin çok fazla açık kalmasından ya da bazı modemlerin erken ısınma yapma sorunundan dolayı modemi kapatıp birkaç sn bekleyip tekrar açıp kontrol ediniz.

tekrar açıp kontrol ediniz. Kablosuz bağlantınızı kablolu olarak deneyebilirsiniz . Kablolu daha hızlı veri aktardığından biraz daha fazla verim alabilirsiniz.

. Kablolu daha hızlı veri aktardığından biraz daha fazla verim alabilirsiniz. Seyrettiğiniz film ve videoların kalitesini düşürünüz . Örneğin HD ise 360 yapınız bazen hız ve izleme kişi sayısı fazla olduğundan olabilir.

. Örneğin HD ise 360 yapınız bazen hız ve izleme kişi sayısı fazla olduğundan olabilir. Film ve video izlediğiniz sitede oldukça önemli aşırı sayıda kişi izliyorsa sunucu kaldıramayabilir . Farklı sitelerden denemekte fayda var.

. Farklı sitelerden denemekte fayda var. Donma sorunu belli saatlerde oluyorsa bulunduğuz yerde yeterli alt yapı olmadığından çok sayıda internet kullanan varsa hızınızda düşüş olabilir.

çok sayıda internet kullanan varsa hızınızda düşüş olabilir. Kablosuz erişim cihazlarının ve ağ kartlarınızın yazılımlarını güncelleyin. Böylelikle cihazınıda ek özellikler gelebilirken ürünün performansı da artıyor.

Böylelikle cihazınıda ek özellikler gelebilirken ürünün performansı da artıyor. Kablosuz ağa giriş yapan cihazları azaltın.

Yukarıdaki önerilerimiz yetersiz ise güçlü bir modem satın almanızı tavsiye ederiz.