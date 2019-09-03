LG TONE 5.0 Kulaklıkları Duyuruldu

Özellikle TONE serisi Bluetooth kulaklıkları meşhur olan firmanın yeni kulaklık serisi duyuruldu. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan IFA 2019 etkinliğinde LG TONE 5.0 kulaklıklar görücüye çıkacak.

LG TONE 5.0 Kulaklık Serisi Geliyor

Kulaklıklarda bas ve tiz seslere oldukça önem veren LG, yeni Bluetooth 5.0 kulaklıkları üzerinde oldukça uğraşmış görünüyor. Firma, ses uzmanlarından biri olan Meridian Audio ile çalışarak yeni serisini geliştirdi. Yüksek ve düşük frekanslarda berrak bir ses iletimi için özel bir çip kullanan firma, Hi-Fi Sound Solution sistemini entegre etti.

Kulaklıkların metal kısmı tiz sesleri oldukça berrak bir şekilde sunarken plastik kısmı ise kullanıcıya veya karşı tarafa bass akışını iyi yansıtıyor. Akıllı telefonların hepsiyle uyumlu olan kulaklıklar, tam şarj ile 8 saat boyunca dayanabiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip kulaklıkların 10 dakikalık şarj sonrası dayanıklılık süresi 3 saat olarak belirtiliyor.

3 farklı kulaklık modeli bulunan firmanın HBS-SL6S TONE Style kulaklığında harici bir hoparlör yer alıyor. Bunun yanı sıra HBS-XL7 TONE Flex modelinde ise firma, kulaklığına Google Asistan tuşu bulunduruyor.

Modellerin fiyatlarına baktığımızda HBS-XL7 TONE Flex kulaklığı 150$ fiyat etiketine sahip oluyor. 2.model olan HBS-SL6S TONE Style ise 130$ satış fiyatıyla tanıtıldı. Son model HBS-SL5 TONE Style kulaklık modeli de 100$ satış fiyatıyla serinin en ucuz kulaklığı oluyor. Modeller, IFA 2019 etkinliğinde görücüye çıktıktan sonra birçok ülkede satışa sunulacak. Serinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.