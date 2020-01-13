LG Tone+ Free Fiyatı Belli Oldu!

Akıllı telefonları haricinde televizyon, beyaz eşya ve multimedya alanında üretimleri bulunan firmanın yeni kablosuz kulaklığının fiyatı belli oldu. Rakip olarak Apple firmasını hedef alan LG’nin yeni kablosuz kulaklığı LG Tone+ Free fiyatı açıklandı. Fiyatıyla etkili olması beklenen yeni kulaklığın Airpods serisi ile yarışa girebileceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

LG Tone+ Free Fiyatı

Teknik özellik olarak doygun olan kablosuz kulaklığın piyasaya fiyatı belli oldu. Rakibi Apple Airpods serisinden biraz ucuz olan kulaklığın açıklanan fiyatı 199$ olarak belirtildi. Model numarası HBS-FL7 olarak geçen kulaklığın teknik özelliklerinde en önemli detayın Meridian Audio şirketiyle birlikte işbirliği yapılması oluyor.

Ses olarak yüksek yeteneklere sahip kulaklığın çevresi UVNano adlı bir kaplama ile geliyor. Bu kaplama sayesinde kulaklık, ultraviyole ışınlarından ciddi derecede korunuyor. Özel bir mikrofon alıcısı ile birlikte sesi ve gürültüyü engelleyebiliyor, analiz ettiği ortama göre karşı tarafa netlik ayarı yapabiliyor. Kulakiçi kulaklık kısmı ve donanımlı bölgeleri IPX4 sertifikasıyla yağmur suyu gibi çeşitli suya dayanıklılık sağlayabiliyor.

Her iki kulaklık tarafındaki dokunmatik yüzey ile birlikte arama, müzik kontrolü ve Google Asistan gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik yüzeye basılı tutarak asistan aktifleştirilerek istediğiniz aktiviteyi söyleyip gerçekleştirebiliyorsunuz.

Hızlı şarj desteği bulunan kulaklık, bu özelliğiyle 5 dakika şarj ile kesintisiz 1 saat müzik dinleme deneyimi sunabiliyor. Kulaklık tam şarj ile 6 saat boyunca arkaplanda tüm görevleri yerine getirebiliyor.