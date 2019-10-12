LG Tone+ Free Kablosuz Kulaklık Geliyor!

Uzun süredir Bluetooth kulaklıklarla akıllı telefonlarını süsleyen Güney Koreli firmanın yeni bir kulaklığı ortaya çıktı. Özellikle rakipleri Samsung, Apple ve Huawei firmalarının yapmış olduğu teknolojiyi takip eden kulaklıkla birlikte ilk atılım gerçekleşti. Firma, akıllı telefonları için LG Tone+ Free kablosuz kulaklığını duyurdu.

LG Tone+ Free Kablosuz Kulaklığı

Firmanın ilk kablosuz kulaklığı olarak hayata geçirilen Tone+ Free ile seriye başlandı. Şu an için rakip olarak Apple Airpods ve Huawei Freebuds 3 kulaklıkları yer alırken LG’nin yeni kulaklığı yarışa sonradan dahil oldu. Bu gecikme her ne kadar rakiplerinin gerisinde olduğunu gösterse de kısa sürede aynı performansa erişebileceğini söyleyen firma, kulaklığı Meridian Audio işbirliği ile ortaya çıkardı.

Yeni kablosuz kulaklık, bu işbirliği ile beraber içermiş olduğu zengin sinyal işleme teknolojisi sayesinde birçok kulaklıktan daha iyi ses performansı sunuyor. Bunun yanı sıra IPX4 suya dayanıklılık sertifikası ile yağmurlu havalarda bile rahatça kullanılabilen kulaklığın asistan özelliği de yer alıyor. Üzerinde yer alan dokunmatik tuşlarla asistan özelliği kullanılabilirken aynı zamanda ses açma-kapama işlemleri ve çağrı işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. Küçük ve zarif bir çantayla gelen kulaklığın taşıması da oldukça kolay oluyor. Bu taşıma çantası, aynı zamanda kulaklığın şarj kılıfı olarak geçiyor. Şarj konusunda iddialı olan firma, yeni teknolojinin tek şarjla 6 saat kesintisiz müzik deneyimi yaşattığını vurguluyor.

Şu an için hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmezken Güney Kore’de yeni kulaklığın satışına jet hızıyla başlandı. Firmanın yeni kablosuz kulaklığı için koymuş olduğu fiyat 215$ olarak belirtiliyor. Ülkemizde satışa sunulduğunda dolar kuru + vergilerle birlikte kulaklık, 1500-2000 lira arası bir fiyat etiketine sahip olabilir.