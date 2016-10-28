LG Türkiye’den Çekiliyor mu? (RESMİ AÇIKLAMA)

Dün bir web sitesinin yaptığı paravan haber ile LG‘nin Türkiye pazarından çekileceğinden bahsediliyordu. Haber kısa sürede popüler web sitelerine kadar ulaştı ve ”LG Türkiye’den çekiliyor mu” haberleri gündeme bomba gibi düştü.

LGDestek ekibi olarak bu paravan haberlerin gerçekliğini araştırdık. Haberi ilk yayımlayan kaynağı araştırdığımızda LG ile arası pek iyi olmayan web siteleri olduğunu anladık. LG Türkiye’ye karşı açılmış bu asılsız haberlere Popüler web siteleri de eklenince gündem bir anda LG Türkiye’den çekiliyor mu? oldu.

”Ocak 2017 den itibaren daha istikrarlı daha güçlü geliyoruz”

LG Türkiye ile yaptığımız görüşmeler sonucu aldığımız bilgileri sizler ile paylaşıyoruz.

”LG Electronics Türkiye; Son dönemlerde ülke koşullarındaki değişikliklere uyum sağlamak amacı ile bazı yapısal değişimler gündeme gelmiştir. Ancak bu kesinlikle, LG Türkiye’nin, Türkiye pazarından çekilmesi anlamına gelmiyor

LG, Türkiye pazarının üç kıta’nın merkezinde olması ve kaliteli iş gücüne sahip olması sebebi ile çok önemli olduğunu bilmekte; bu yönde yatırımlarını artırarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu konudaki ciddiyetimiz, 2017 Ocak ayında gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile de anlaşılacaktır.

LG Electronics’in Türkiye operasyonlarını sona erdireceği yönünde çıkan bazı asılsız haberlerin aksine, LG olarak Türkiye’deki operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamu Oyunun bilgisine sunarız.”