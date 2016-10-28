LG Türkiye’den Çekiliyor mu? (RESMİ AÇIKLAMA)

Dün bir web sitesinin yaptığı paravan haber ile LG‘nin Türkiye pazarından çekileceğinden bahsediliyordu. Haber kısa sürede popüler web sitelerine kadar ulaştı ve ”LG Türkiye’den çekiliyor mu” haberleri gündeme bomba gibi düştü.
LGDestek ekibi olarak bu paravan haberlerin gerçekliğini araştırdık. Haberi ilk yayımlayan kaynağı araştırdığımızda LG ile arası pek iyi olmayan web siteleri olduğunu anladık. LG Türkiye’ye karşı açılmış bu asılsız haberlere Popüler web siteleri de eklenince gündem bir anda LG Türkiye’den çekiliyor mu? oldu.
”Ocak 2017 den itibaren daha istikrarlı daha güçlü geliyoruz”
LG Türkiye ile yaptığımız görüşmeler sonucu aldığımız bilgileri sizler ile paylaşıyoruz.
”LG Electronics Türkiye; Son dönemlerde ülke koşullarındaki değişikliklere uyum sağlamak amacı ile bazı yapısal değişimler gündeme gelmiştir. Ancak bu kesinlikle, LG Türkiye’nin, Türkiye pazarından çekilmesi anlamına gelmiyor
LG, Türkiye pazarının üç kıta’nın merkezinde olması ve kaliteli iş gücüne sahip olması sebebi ile çok önemli olduğunu bilmekte; bu yönde yatırımlarını artırarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu konudaki ciddiyetimiz, 2017 Ocak ayında gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile de anlaşılacaktır.
LG Electronics’in Türkiye operasyonlarını sona erdireceği yönünde çıkan bazı asılsız haberlerin aksine, LG olarak Türkiye’deki operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamu Oyunun bilgisine sunarız.”
şuan 03.10.2017’deyiz Lg g5 telefon kullanıyordum ghost secren sorunu vardı onun dışında telefonum muhteşemdi. 1000 ‘defa yere düştü hiç birşey olmadı telefona. ama 2 gün önce çok sinirlendim ve telefonu duvara çaktim , ekran kırılmadı sadce patarya takıldığı yer çıktı arka kapağıyla birlikte yani 2 vidası olan yer kırıldı 🙂 daha çok sinirlenip elimle kırdım ekranı falan, dün Lg G5 Telefon aradım ama Hiç bir mağazada bulamadım. bulsaydım alacaktım bana denilen Lg türkiye’den çekildi. Lg’den başka telefon kullanamıyorum gerçekten alışkanlık yapıyor, kullanımı harika. 1 hafta daha arayacağım bulamazsam So.. telefon alacağım Lg v20 buldum bir mağazda evkurda oda çok pahalı ona vereceğime v30 alırım daha iyi. gerçi oda yok ya : )
ithalatcı bir ürün almışsınız Murat bey. LG Türkiye’nin getirmediği ve yurt dışındaki ülkeler için üretilen bir telefon almışsınız. LG Türkiye maalesef buna destek veremez. Türkiye için özel olarak üretilen LG Türkiye garantili bir ürün almanız gerekiyordu. Yurt dışından getirilen telefonları tavsiye etmiyoruz. Çünki garanti konusunda kullanıcılar çok mağdur olur. Burada LG Türkiye’nin bir suçu bulunmuyor.
LG Türkiyeyinin suçu sanki başka bir markaymış gibi davranıyor olması. Sonuçta benim telefonum LG ve bana nereden aldığımın hiç bir önemi olmadan garanti süresi bitmediği müddetçe dünyanın her yerinde servis sağlaması gerekiyor LG’nin. Mesela herhangi bir Apple ürününü nereden aldığınızın hiçbir önemi olmadan ister Apple Mağazası, Ebay yada İkinci El olsun dünyanın herhangi bir yerinde garantisi devam ettiği müddetçe servise götürür ve tamir ettirebilirsiniz. 25 yıllık Apple müşterisi olarak dünyanın heryerinde her türlü servisi aldım Apple’dan. Çünkü Apple ürünlerinin ve markasının her zaman arkasında duruyor ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Aynı durum Corsair firması içinde geçerli. Nereden aldığınızın hiçbir önemi olmadan size her türlü servisi sağlar bu firmada. Bu da deneyimlediğim ve yıllardır müşterisi olduğum bir firma. İşte LG gibi markasının arkasında durmayan firmalar müşteri odaklı çalışmak yerine tamamiyle ürün satmaya odaklanıyorlar ve böylece bir sürü müşteri kaybediyorlar ki bende artık onlardan biriyim. Bundan sonra ne bir LG ürünü alırım nede hiç kimseye LG’yi tavsiye ederim. Şu anda belli şikayet sitelerinde benim durumda olan binlerce kişi var ki onlarında artık LG’yi ne alacaklarını nede tavsiye edeceklerini düşünüyorum. İşte marka bilincide tam bu şekilde oluşuyor. Artık LG benim ve benim durumumu yaşayan müşteriler için, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayan çok vasat bir firmadır ve bu tarz firmalar hep müşteri kaybetmeye mahkumdur. Çünkü müşteriyi kazanmanın tek bir yolu vardır oda sağlağınız hizmet ve servistir.
Bence güncellemelerini adam gibi bi an önce vermeli en kotu general mobile dual 4G nauget android sürümü kullanıpta biz hala lolipop kullanıyorsak tabikide şikayetçi olacaz bu durumdan lütfen yetkililer duysun
Servis sorununu halletmeleri lazım aksi takdirde sıkıntı .
Önce Türkiye de müşteri memnuniyeti ni ön planda tutması gerekir lg den mağdur olan müşteri lg ürünleri ni almaz çekilse ne olur çekilmesi ne olur
Lg Electronics türkiyeden çekilirse ilk olarak türkiyede lg lerin fıyatları uçar. Ikinci olarakta lg yok oldugunu gören samsung apple htc v.b büyük Üreticiler Rekabetin birazcık olsada azaldığını görünce onlarda fıyatlarını yükseltirler. Yani türkiye tüketicisine yazık olur … Özbekistandan selamlar (Devlet)