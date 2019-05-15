LG Üç Selfie Kameralı Amiral Gemisi Patenti Aldı

Patent konusunda ileri seviyede olduğunu göstermeye devam eden Güney Koreli firma, yeni aldığı patentle teknolojide ilerlemeye devam ediyor. Yeni alınan patente göre LG üç selfie kameralı amiral gemisi inşa edecek. Bu yeni akıllı telefonun 2020 yılında görülmesine sıcak bakılıyor.

LG Üç Selfie Kameralı Akıllı Telefon Patentini Paylaştı

Daha önce toplamda 5 kameralı akıllı telefonu LG V40 ThinQ ile ilgileri üzerine çeken akıllı telefonun toplamda 6 kameralı akıllı telefonu önümüzdeki sene gelebilir. Bu 6 kameralı akıllı telefonda firma, üç selfie kameralı konumlandırması yaparak ön kamerada en çok lens kullanan firma olarak da bir ilke imza atabilir.

LG G8 ThinQ modelinde kullanıldığı iki selfie kamerası ile yoluna devam eden firmanın yeni patentiyle birlikte rakipler arasında yine bir yarışı ortaya çıkarabilir. Sızdırılan patente bakıldığında yeni amiral gemisi modelinde görüleceği tahmin edilen kameraların konumlandırması da şu an tahmin üzerinde yürütülüyor.

3 arka kameranın tıpkı LG V40 ThinQ akıllı telefonunda olduğu gibi arkada yatay konumda olacağı görülüyor. Yeni akıllı telefonda ön kameraların konumunun da çentik üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu bilgiye dayanarak yeni amiral gemisinde de LG firmasının çentikli ekran yapısından vazgeçmeyeceğini çıkarabiliriz.

Yeni akıllı telefonda diğer firmalara göre henüz tam ekran teknolojisine geçiş yapmayacak olması, firmayı biraz etkileyecek gibi görünüyor. Orta segmentin biraz üstünde olan akıllı telefonlar da bile görülen tam ekran teknolojisi, LG için ne zaman aktif konuma geçecek merak konusu olmaya devam ediyor.

Yeni akıllı telefonun patentteki gibi olup olmayacağı henüz kesin değilken tanıtımının tahmini olarak MWC 2020 etkinliğinde yapılabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.