LG UP %16’da Takılı Kalıyor Hatası Çözümü

LG Flash Tool programından sonra alternatif KDZ yükleme programı olarak sunulan LG UP kısa zamanda kullanım oranını arttırdı ve çoğu LG modelinde KDZ yüklemelerde kullanılarak başarısını ortaya koydu. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan “%16’da takılı kalıyor” hatası, KDZ yüklemek isteyen LG kullanıcılarının canını sıkmaya başladı.

LG UP %16’da Takılı Kalıyor Hatası Çözüldü

KDZ yükleme aracı olan LG UP, son zamanlarda oluşan %16’da takılı kalıyor hatası boğuşuyor. LG kullanıcıları sorunun nerede olduğunu tespit edemiyor ve bu da KDZ yükleme işleminin yarıda kalmasına sebep oluyor. Verilen bir dosya ile çözülen bu sorunun ana kaynağı DLL dosyası olarak gözükmektedir. Test edilen ve başarıyla sonuçlanan bu olayı yapmanız için aşamaları sizler için sıraladık:

İlk olarak LG UP DLL 8994 dosyasını Denetim Masası üzerinden kaldırın. Bilgisayarınızda bulunan LG Mobile Driverların tümünü kaldırın. Sadece LG UP dosyası ve LG UP DLL 8974 dosyasına dokunmayın Daha sonra LG UP DLL ve LG Mobile Driverları bilgisayara kurun. LG Mobile Driverları kurmak için buraya, LG UP DLL kurmak için buraya tıklayın. İki dosyayı yükledikten sonra Bilgisayar ya da Bilgisayarım programına girip sırasıyla Yerel Disk C: / Program Files veya Program Files x86/ LG Electronics/ LG UP/ Model bölümüne girip LG UP DLL 8994 adlı dosyayı silin.

6. Aşağıya linkini vereceğim dosyayı bilgisayara indirip LG UP DLL 8994 dosyasını sildiğiniz yere yapıştırın. İşlemler bu kadar.

LG UP DLL 8994 dosyası indirmek için buraya tıklayın.

Bu sorunun çözümünde katkıları olan Yusuf Adam, Yılmaz Öztopalan ve Sedat Köse‘ye teşekkür ederiz.